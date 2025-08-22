Polémica por el cierre a la navegación de la zona de costa delante de La Mareta, donde veranea Sánchez junto a su familia

Un grupo de buzos comprueba la seguridad en la costa en La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote). Adriel Perdomo | EFE

El equipo de seguridad de Presidencia del Gobierno extrema las medidas de prevención. Capitanía Marítima de Las Palmas dictó el pasado 4 de agosto una resolución que prohíbe temporalmente la navegación marítima frente a la residencia de La Mareta, en Teguise, al este de la isla canaria de Lanzarote, donde veranea Pedro Sánchez, acompañado de su familia.

En este área, de menos una milla náutica cuadrada, está restringido hasta el 31 de agosto todo tipo de tráfico, salvo el de Emergencias y el del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que vela por la seguridad del jefe del Ejecutivo.

La Cofradía de Pescadores de San Ginés denunció que la prohibición perjudica a los marineros, que han tenido que desplazarse varias millas al sur para poder seguir faenando, y que esto «no pasaba con Aznar ni Zapatero ni los reyes eméritos».