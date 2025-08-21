El PP acusa a la directora de Protección Civil de «ser una incendiaria más» tras sus reproches a los presidentes autonómicos

EUROPA PRESS

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por ser una «pirómana más» y ha pedido al Gobierno que se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional».

Bendodo respondía así, desde la puerta de la sede nacional del partido en la madrileña Calle Génova, a Barcones, quien este miércoles acusó algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado «cosas imposibles» en materia de colaboración al Ejecutivo central.

«La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas», ha denunciado Bendodo.

En este contexto, ha acusado al Gobierno de «deslealtad» en la gestión de los incendios forestales y también de ver en cada «crisis» una «oportunidad» para «perjudicar» al PP. «Y se equivoca porque lo que hace es daño a los ciudadanos», ha añadido.

Por su parte, Virginia Barcones, ha pedido que «aquellos que no aportan, que se aparten» hasta que acabe la ola de incendios, al ser preguntada en rueda de prensa por las críticas del PP contra la gestión del Gobierno en general y la suya en particular.

«Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios», ha pedido al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

En este sentido, se ha preguntado «hasta dónde llega la crítica política» y ha pedido «un poco de mesura», ya que tildarla de «pirómana» quiere decir que «le están acusando de un delito» y están diciendo que es «una delincuente». «¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas», ha lamentado.

Por lo demás, ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella la asumirá «en primera persona» ya que «lleva once días» allí, donde ha llegado «la primera» y se ha ido «la última».

«Como ustedes ven, he traído los papeles, los informes, las comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo. Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil», ha recalcado.

En apoyo de Barcones salió también la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha reprochado al dirigente del PP Elías Bendodo que acuse a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana más», afeándole que «es muy cómodo estar en los despachos hablando y criticando» y pidiéndole que «agradezca y elogie» el papel de los trabajadores contra el fuego.

«Creo que expresiones y declaraciones como las de Bendodo no solamente no ayudan, sino que desde luego no podemos compartirlas en ningún momento», ha respondido Robles, que ha insistido en que es «el momento» de poner en valor el esfuerzo de las personas que están trabajando en primera línea contra el fuego.

En cuanto a las acusaciones del PP sobre llegar tarde a los incendios, Robles ha replicado que «los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para criticar a nadie».

Al hilo, ha recalcado que los militares han estado «desde el primer momento» luchando contra el fuego, advirtiendo que las circunstancias hubieran sido «muchísimo peores» si no hubiera sido «por ellos».

Al ser preguntada por la petición de comparecencia del PP en el Senado, Robles ha recibido «encantada» esta citación para acudir a la Cámara Alta, precisando que ha pedido que sea el martes por la tarde para tener la «oportunidad» de explicar «todo lo que se ha hecho, que es mucho, y lo que otros no han hecho».

Por último, ha vuelto a repetir que los recursos del Estado «han estado desde el principio» a disposición de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, recordando que hay muchos militares heridos por esta lucha contra los incendios.