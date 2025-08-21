Detenido un menor por la muerte de otro joven tras una pelea en Tárrega

Imagen de archivo de los Mossos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad relacionado con la muerte de otro joven de 18 años al que habría agredido en la localidad leridana de Tàrrega.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos ocurrieron poco después de la una de la madrugada, cuando se produjo una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos agredió al otro, que resultó gravemente herido. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde murió horas después.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos.