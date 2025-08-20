Once agentes para Zapatero, cero para Rajoy

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. SERGIO PéREZ | EFE

Con todos los canales de diálogo entre el PSOE y el PP absolutamente rotos —Pedro Sánchez no ha llamado o mandado un mensaje al presidente del PP desde la última entrevista entre ambos en el Congreso a mediados del pasado mes de marzo—, cualquier argumento vale para afear al contrario su comportamiento y el interés en polarizar la situación política del país.

El último ejemplo surge de una denuncia sindical de la que se ha hecho eco el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que anunció este martes que pedirá aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la diferencia de efectivos de seguridad que custodian las residencias de los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP).

«Más de treinta miembros o unidades de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están custodiando la residencia oficial del señor Sánchez [en su destino vacacional de La Mareta]. Entre diez y once efectivos están custodiando la casa del señor Zapatero [también en la isla de Lanzarote] y cero efectivos están custodiando el lugar de residencia del señor Rajoy [que pasa estos días en Galicia]. Me parece que eso necesita una explicación», aseguró Feijoo.

En una entrevista concedida a Europa Press, el jefe de la oposición insistió en que es necesario que el Gobierno aclare por qué «el señor Zapatero tiene diez u once efectivos custodiando su casa y el señor Rajoy no tiene ninguno». Según fuentes policiales, el expresidente popular cuenta con dos agentes de las fuerzas de seguridad que ejercen de escoltas en los desplazamientos de Rajoy.

Para Feijoo, la situación es inexplicable. «Ya anticipo cuál es la postura del señor Rajoy sobre este tema, porque lo he hablado con él. Y la realidad es que Mariano Rajoy no necesita ninguna [seguridad]. Pero hombre, me parece que este tipo de reglas deben de aclararse», indicó el líder del PP.

Asimismo, y ante el dispositivo de seguridad que acompaña a Sánchez en sus apariciones fuera de la Moncloa y que moviliza a decenas de agentes en un perímetro cada vez más amplio, Feijoo afirmó que «si soy presidente del Gobierno y no puedo salir a la calle, me cuestionaría seguir siendo presidente del Gobierno».