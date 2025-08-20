El Gobierno prevé aprobar la condonación de una parte de la deuda a Cataluña en septiembre

Carles Puigdemont, en el sur de Francia. El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, ayer dando una conferencia en la Universidad Catalana de Verano, en Prada de Conflent. Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

Esquerra Republicana avanzó este jueves que el Gobierno aprobará en septiembre la condonación de una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible a todas las autonomías. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que el Consejo de Ministros aprobará en breve el anteproyecto de ley que hará posible la condonación de la deuda a las autonomías, entre ellas a Cataluña. La medida podría aprobarse ya el 2 de septiembre, según ERC, aunque fuentes gubernamentales no confirmaron la fecha exacta. El Gobierno ejecutará una quita de 17.000 millones de la deuda catalana y prevé una condonación total a las autonomías que así lo requieran de 83.000 millones. En el Ejecutivo, confían en que la medida llegue al Congreso para su votación y aprobación definitiva antes de final de año.

El pasado mes de febrero, el Gobierno pactó formalmente con los republicanos la quita del 22 % de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica. Fue una de las concesiones de los socialistas a los republicanos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La asunción de una parte de la deuda catalana por parte del Estado se hará vía ley orgánica, aprobada en el Consejo de Ministros.

Esquerra Republicana celebró este martes «los avances por parte del Gobierno español en la condonación del FLA». Los republicanos avanzaron el anuncio y se felicitaron de que el Gobierno central «incorpore la tramitación del proyecto de ley sobre la condonación del FLA en el primer Consejo de Ministros del año, que se celebrará a principios de septiembre».

«Hemos trabajado con el objetivo de que antes de fin de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta condonación», declaró el presidente del partido, Oriol Junqueras, en un comunicado. Asimismo, los republicanos advirtieron, no obstante, de que a pesar de los avances alcanzados en este ámbito, es necesario progresar «decididamente» en el entendimiento sobre la financiación singular si el PSOE pretende llegar a nuevos acuerdos con la formación independentista.

Junqueras avisó al Gobierno de que ERC está a «años luz» de aprobar los Presupuestos e insinuó que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debería apartarse de la negociación presupuestaria y del cupo catalán. La también secretaria general de los socialistas andaluces confirmó que el Ejecutivo presentará las cuentas para el 2026. Este primer anuncio sobre el FLA busca el acercamiento con los republicanos para aprobar los Presupuestos.

El Gobierno y ERC pactaron en febrero la condonación de una parte de la deuda catalana, aprobada posteriormente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es importante que se apruebe antes de finales de este año para que así el Gobierno catalán pueda incorporar en sus cuentas el ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, lo que supone aproximadamente un ahorro del 20 % en este concepto», señaló Junqueras.