El Gobierno declarará zona de emergencia los territorios afectados por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios. Sánchez ha anunciado esta medida en declaraciones a los medios en La Granja (Cáceres) tras la visita que ha realizado al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, acompañado de la presidenta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana.

Esa declaración oficial de «zonas afectadas por una emergencia de protección civil», ha indicado Sánchez, implica el «compromiso» del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que «se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados». En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también «lógicamente» recursos de la Administración General del Estado. «El Estado somos todos -ha enfatizado-, desde la UME, pasando por el sistema de Protección Civil, las brigadas forestales», y ha recordado que «desde el primer momento», el sistema de Protección Civil ha estado a disposición de la Junta de Extremadura y lo seguirá haciendo «hasta que el incendio de extinga».

Horas antes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, había acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «escatimar e improvisar siempre», cuando su deber es «prestar socorro» para extinguir los incendios. A través de un mensaje en la red social X, el líder del PP ha afirmado que los presidentes autonómicos y él mismo llevan cinco días pidiendo reforzar a las Fuerzas Armadas y que «la mayoría de lo pedido no ha llegado». Además, se ha quejado de que el Gobierno lleva cinco años sin aprobar un Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil y de que los fondos de prevención están sin invertir. «El deber de Sánchez es prestar socorro, no escatimar e improvisar siempre», ha apuntado en un mensaje que está acompañado por otros similares de los presidentes autonómicos de dos de las comunidades más afectadas, Castilla y León y Galicia.

El presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado en su mensaje que están empezando a llegar parte de los medios del Ejército que solicitó al Gobierno de España hace tres días. Sin embargo, faltan todavía por llegar la mayoría de los efectivos, por ejemplo, 25 bulldozer con maquinista, 19 helicópteros ligeros de transporte de personal (solo ha llegado uno, asegura) y 8 helicópteros pesados bombarderos (solo han llegado dos).