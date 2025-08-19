El alcalde socialista de Noblejas inicia una huelga de hambre para reclamarle a Page un instituto: «No tengo miedo»

El alcalde del pueblo toledano de Noblejas, el socialista Agustín Jiménez, ha comenzado este lunes una huelga de hambre para reclamar un instituto para su pueblo, que, según él, el Gobierno de Castilla-La Mancha le prometió en el 2007. Un compromiso que el actual presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, ha desatendido por completo.

El histórico socialista, que lleva como regidor de la localidad 42 años, asegura que «no tiene miedo» de las consecuencias ni de las mentiras por parte de la Junta de Page, a quien acusa de «hundir la labor política» de Noblejas y de «castigar» al pueblo. «No tengo miedo, tengo 76 años, llevo 42 años en esto y menos dinero que cuando empecé», ha añadido, destacando que está completamente arropado por sus concejales.

El regidor incide en que no fue él quien pidió el instituto para la localidad, sino que fue el propio Gobierno de Castilla-La Mancha quien se lo prometió en el año 2007. Sin embargo, denuncia que desde el año 2011 todos los ejercicios de colaboración «en positivo» que desde Noblejas han ofrecido a la Junta para alcanzar una solución han obtenido «un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona».

Hay una parte, concretamente cuatro años, que el regidor considera imputables al Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal, pero todo el resto —casi 10 años— de la responsabilidad recae en la Junta que dirige su compañero socialista Emiliano García-Page.

«Esta huelga de hambre es una llamada de atención de que ya está bien, que no se puede engañar a la gente», explica, negando que sea «un canto de cisne o una ocurrencia». «Sin más limite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos», relató en su carta dirigida al presidente autonómico antes de comenzar el ayuno.

Jiménez dejó de comer a las 7.00 horas de este lunes, iniciando así la huelga de hambre en señal de protesta y para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio. Una acción que refleja el sentir de los vecinos del pueblo que participan en la campaña Instituto en Noblejas Ya, impulsada por la comunidad educativa de la localidad, con el apoyo del Ayuntamiento, y que ha logrado recabar más de 2.500 apoyos reivindicando la construcción de un centro educativo de Secundaria en la localidad desde el lanzamiento de la campaña de recogida de firmas a principios de este verano.

No es su primera protesta de este tipo que hace Jiménez. Ya la hizo en el 2012, cuando gobernaba la comunidad Cospedal, contra los impagos del Gobierno regional. En aquella ocasión, la acción reivindicativa no fue en solitario, ya que el entonces alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, hizo lo propio y por el mismo motivo. «Espero que la protesta cale en la conciencia de María Dolores de Cospedal», defendía entonces Jiménez, quien llegaba a asegurar que tomaba esta decisión incluso después de haber visto «llorar» a otros alcaldes de la región que en época de recortes no podían «pagar a sus funcionarios». Aquel ayuno duró seis días ante las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar facilidades a los consistorios para pagar las deudas pendientes.