Detenido un joven en Palma por amenazar a varios menores con difundir imágenes sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un joven por los delitos de corrupción de menores, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos, después de amenazar a varias menores con difundir imágenes sexuales que había obtenido a través de una red social.

El ahora detenido contactaba con las víctimas a través de una conocida plataforma, donde conseguía acceder a vídeos de carácter sexual en los que aparecían las menores, ha informado en una nota la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

Luego, el joven coaccionaba a las menores y las amenazaba con difundir los archivos.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en Alicante por una menor que relató cómo, tras dejar de relacionarse con el joven, éste empezó a hostigarla con la amenaza de hacer públicas las imágenes.

Poco después, en Madrid se interpuso una segunda denuncia por hechos similares, en los que el investigado llegó a intensificar su conducta agresiva y controladora, ha apuntado la Policía.

Agentes del grupo de delitos tecnológicos de diferentes provincias unieron sus pesquisas y localizaron al presunto autor en Mallorca, por lo que solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en Palma para continuar con la investigación.

Efectivos de la brigada de delitos tecnológicos en Palma localizaron al sospechoso, que fue detenido. También fue intervenido su teléfono móvil.

La investigación sigue abierta con el fin localizar a posibles nuevas víctimas.