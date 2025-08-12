Una niña de cuatro años se escapa de casa tras una bronca con su madre y la encuentran deambulando sola en plena noche

Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

Durante la madrugada del pasado domingo, una patrulla de la Policía Nacional localizó en el barrio de las Delicias, en Valladolid, a una niña de cuatro años que deambulaba sola por la calle tras haberse marchado de casa, en plena noche, tras una bronca de su madre. La menor fue entregada a sus padres poco después, sin que se detectaran indicios de maltrato o negligencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00.30 horas, cuando un ciudadano alertó a los agentes de la presencia de una niña sentada sola en un banco. El hombre, que paseaba con su familia, intentó sin éxito obtener información sobre sus padres y decidió contactar con la policía.

Al llegar, los agentes no lograron que la menor aportara datos relevantes y la trasladaron a la Comisaría Provincial de Valladolid. Allí manifestó espontáneamente que había salido de casa tras una reprimenda de su madre y que su intención era ir a casa de su abuela. La niña presentaba buen estado de higiene y no mostraba lesiones.

A partir de gestiones policiales, se identificó su posible centro escolar y, con ayuda de imágenes de la entrada del colegio, se confirmó su vinculación. Posteriormente, los agentes la acompañaron por las inmediaciones hasta que señaló un portal como su domicilio. La puerta del piso estaba abierta y en el interior encontraron a sus padres dormidos.