La impresionante precisión de un helicóptero en el incendio de Aranjuez que arrasó 300 hectáreas

El helicóptero pilotado por Iván Manjano en las labores de extinción del incendio de Aranjuez. X

En la Comunidad de Madrid, las altas temperaturas, la escasa humedad y el viento han influido en la propagación de varios incendios. Uno de los más graves se registraba en las últimas horas en Tres Cantos, donde una persona que había resultado herida por el fuego ha acabado falleciendo. Los 180 vecinos que tuvieron que ser desalojados están regresando ya a sus viviendas. Ardieron, en una zona de pasto, matorral y parte de arbolado muy cercana a las casas alrededor de un millar de hectáreas.

Durante el fin de semana, en otra localidad madrileña, Aranjuez, se registraba otro incendio de difícil extinción, que ya está totalmente controlado tras quemar 300 hectáreas. Una vez más, las labores de extinción con medios terrestres y aéreos, consiguieron contener el avance de las llamas, pero en esta ocasión cabe destacar la participación en concreto de un helicóptero forestal, pilotado por Iván Manjano. Fue un compañero, Óscar, bombero forestal de brigada terrestre de la Comunidad de Madrid, quien compartió en la red social X su pericia, determinante para acabar con el fuego.

Que bien nos vino esa descarga de agua.ð¤ª



El piloto un verdadero genio. pic.twitter.com/AvIP9w8BfC — Ãscar. (@OscarBForestal) August 10, 2025

Así, en una de zona monte bajo que ardía, el helicóptero es capaz en una sola maniobra de descargar con precisión la carga de cientos de litros agua, eliminando por completo una lengua de fuego activa de varias decenas de metros. «Qué bien nos vino esa descarga de agua. El piloto es un verdadero genio», felicitaba a su compañero en el texto que acompaña a las imágenes. Manjano, en su perfil de TikTok, cuenta con más vídeos subidos, donde muestra lo difícil y a la vez espectacular de su labor.

Contactado por La Voz, Óscar asegura que la pericia de Iván «es fruto de la experiencia, ya que cuenta con más de 4.000 horas de vuelo a sus espaldas». «El helicóptero no hace nada sin bomberos forestales y los bomberos forestales no hacemos nada sin las descarga de los medios aéreos», se expresa sobre cómo es la combinación de efectivos la que permite afrontar estas situaciones en un entorno muy hostil, con altas temperaturas y rachas de viento. Para este bombero, el presente verano está siendo un reto en la Comunidad de Madrid a la hora de extinguir los incendios, que «están siendo muy devastadores debido al abandono rural y el cambio climático».