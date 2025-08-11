Un incendio obliga a desalojar a 1.800 personas en un cámping de El Vendrell

Imagen del fuego provocado en el interior de una caravana en un cámping de El Vendrell Miquel Moyano | X

Unas 1.800 personas han sido desalojadas de un cámping de El Vendrell (Tarragona) a consecuencia de un incendio declarado de madrugada que ha quemado una quincena de vehículos, aunque el siniestro no ha causado víctimas.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 3.17 de la madrugada recibieron el aviso de este incendio, que se propagó por dos puntos del mismo recinto, por lo que desplazaron hasta el lugar a siete vehículos.

En el primer foco, ya controlado, se han quemado unas 12 caravanas que se encontraban en 16 parcelas. En el segundo, ya extinguido, han quedado calcinadas dos caravanas y un turismo en dos parcelas. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a dos personas en el mismo recinto.

Por otra parte, en relación con los incendios registrados en las últimas horas en diversas naves industriales de Cataluña, en el de Lleida, que está estabilizado, continúa quemando material, que se va enfriando; en Vic está ya controlado aunque todavía se producen humaredas dentro de la nave; y el de Sabadell ya ha sido extinguido.