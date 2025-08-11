La Fiscalía pide la imputación de la «fontanera» de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

Leire Díez, antes de su comparecencia ante los medios tras solicitar la baja como militante del PSOE por su implicación en el supuesto acoso a la UCO. Carlos Luján | EUROPAPRESS

José Grinda afirma que Díez le ofreció una plaza en el extranjero a cambio de «información sensible» e Ignacio Stampa asegura que la exmilitante socialista le prometió devolverle a Anticorrupción

11 ago 2025 . Actualizado a las 12:54 h.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la fontanera de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset por el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e

