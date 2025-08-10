León vive un fin de semana negro con cinco incendios forestales en la provincia

Vista de una zona desalojada de vecinos durante un incendio en el Bierzo, este domingo. Ana F. Barredo | EFE

En un fin se semana negro para la provincia de León en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en otro incendio declarado en Villaverde de los Cestos, localidad perteneciente al municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día.

Este nivel de alerta se suma a los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que se encuentran en la misma situación por amenazar las llamas centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas.

El nuevo incendio, también en la comarca de El Bierzo, que se está viendo asolada en los últimos días por las llamas, se inició a las 12:00 horas de este domingo por causas que se investigan.

En el terreno trabajan en estos momentos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra y una brigada helitransportada, a los que se han unido tres helicópteros para sofocar unas llamas que se ubican en un lugar de difícil acceso.

Este incendios se suman también a los de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), en los que se tiene activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por lo que los medios de extinción de todas las administraciones están trabajando en cinco frentes distintos, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque con menos peligro, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos también en la comarca de El Bierzo.