La Unión de Comunidades Islámicas de Galicia, sobre Jumilla: «Es racismo; esta gente está atacando a una minoría»

La Unión de Comunidades Islámicas de Galicia (UCIDGAL) es una organización religiosa con sede central en Pontevedra, integrada por más de 28 comunidades religiosas islámicas de Galicia.

Desde la Unión de Comunidades Islámicas de Galicia (UCIDGAL), que reúne a 28 asociaciones religiosas musulmanas radicadas en la comunidad autónoma, calificaron este viernes de «racismo» lo que está sucediendo en la localidad murciana de