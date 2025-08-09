La Guardia Civil detiene a un granjero murciano por dejar morir de inanición 200 ovejas y cabras

Una de las cabezas de ganado halladas muertas en la explotación. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido al responsable de una explotación ganadera de Mula como presunto autor de un delito contra los animales. Esta detención se ha producido en el marco de la operación Horrores, una investigación iniciada para esclarecer unos hechos relacionados con abandono y maltrato de animales en una granja del municipio, según han informado fuentes de la Benemérita.

Durante la operación, en la que los guardias civiles han contado con la colaboración de la Dirección General de Producción Agraria, Ganadería y Medio Marino de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), se han hallado más de 200 cabezas de ganado ovino y caprino muertas y en avanzado estado de descomposición o en un notable estado de abandono.

Colaboración ciudadana

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de julio, cuando se recibió una llamada anónima en el puesto de la Guardia Civil de Mula en la que se informaba de un posible caso de abandono animal en una explotación ganadera.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita, abrieron la correspondiente investigación para verificar y, en su caso, esclarecer los hechos denunciados telefónicamente.

Los guardias civiles de la Patrulla de Protección de la Naturaleza se desplazaron hasta la granja. Durante la primera inspección hallaron numerosos cadáveres de animales en diferentes estados de descomposición, tanto dentro como fuera del recinto, incluyendo ovinos, caprinos y un perro pastor.

Desnutrición y deshidratación

Los investigadores también observaron graves deficiencias en el suministro de agua y alimentos, con comederos llenos de tierra y piedras, y bebederos secos o con agua contaminada con sangre y cadáveres. Dos equinos alojados en la explotación también carecían de alimentación y bebida adecuadas.

Mientras se intentaba localizar al responsable de la explotación ganadera, los guardias civiles suministraron agua y alimento a los animales vivos, «que mostraban un estado de debilidad alarmante», han indicado.

La Guardia Civil alertó, a su vez a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM, cuyos técnicos veterinarios inspeccionaron la explotación y contabilizaron alrededor de dos centenares de animales vivos en condiciones precarias, y más de medio centenar de cadáveres en diferentes fases de descomposición o esqueletización.

Durante las inspecciones también se detectó un gran acopio de residuos peligrosos y estructuras en mal estado que ponían en riesgo la salud de los animales.

Graves irregularidades higiénico-sanitarias

La explotación ganadera ha sido inmovilizada y propuesta para expediente sancionador, por «vulnerar gravemente el bienestar animal y la salud pública».

Una vez identificado el responsable de la granja, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito contra los animales, así como la emisión de las correspondientes denuncias administrativas por las deficiencias detectadas en las instalaciones.