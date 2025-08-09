«Un Corsa del 98 homologa 155 g/km de emisiones y no tiene etiqueta, un SUV de lujo 232 g/km y es ECO», la crítica de un concejal a las ZBE por perjudicar a trabajadores

Un Opel Corsa de finales de los años 90 y un Ford Explorer de reciente comercialización.

Cumplir con los límites de calidad de aire establecidos en la legislación vigente y reducir las emisiones contaminantes son la razón de ser de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). En los municipios de más de 50.000 habitantes son obligatorias por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como en aquellos de 20.000 si se superan ciertos límites de contaminación. Se pretende que los vehículos con mayor número de emisiones y que más perjudican el aire en entornos urbanos no puedan acceder a esas áreas, para beneficio de los pulmones de los habitantes. Ayuntamientos de toda España se encuentran inmersos en la aprobación y redacción de estas normativas. En Galicia, en ciudades como A Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra o Vigo, el tráfico se verá poco afectado al estar ya limitada la circulación de vehículos en zonas históricas o monumentales y ser precisamente en ellas donde se están estableciendo únicamente las restricciones.

¿Qué restricciones implican las señales de ZBE en A Coruña? David García

En el resto del país, y sobre todo en grandes ciudades, la cosa cambia, porque las áreas en las que se prohíbe el acceso a los coches más contaminantes, normalmente los más viejos y modestos, afecta de lleno a las clases trabajadoras, incapaces de asumir la compra de un vehículo que cumpla la normativa.

Un sistema basado en etiquetas según las emisiones

Para que el aire sea lo más limpio posible, se ha establecido un sistema de etiquetado para los vehículos en función de las emisiones que salen por el escape. En base a él se determinan los accesos permitidos a las áreas protegidas.

Etiqueta cero : Normalmente, no existen restricciones para los que lucen este distintivo (de color azul). Es para vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía eléctrica mínima de 40 km y vehículos de pila de combustible .

: Normalmente, no existen restricciones para los que lucen este distintivo (de color azul). Es para (BEV), vehículos eléctricos (REEV), vehículos eléctricos (PHEV) con autonomía eléctrica mínima de 40 km y vehículos de . Etiqueta ECO : Los coches que la llevan colocada en el parabrisas (colores azul y verde) también suelen poder acceder a las ZBE sin límite. Se trata de vehículos híbridos enchufables con menos de 40 km de autonomía en modo eléctrico, vehículos híbridos no enchufables , vehículos propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo .

: Los coches que la llevan colocada en el parabrisas (colores azul y verde) también suelen poder acceder a las ZBE sin límite. Se trata de en modo eléctrico, vehículos , vehículos . Etiquetas C, B o sin distintivo: Aquí se engloban los coches movidos por motores térmicos corrientes, los de combustión. La C (verde) es para los que menos contaminan, gasolinas matriculados desde 2006 y diésel que cumplan la normativa EURO 6 y sucesivas. La B (amarilla), es para los alimentados por gasolina desde 2001 o diésel con matriculación a partir de 2006. Los más viejos ya no tienen posibilidad de tener etiqueta. En este caso suelen imponerse restricciones en las ZBE a estos modelos, que quizás solo puedan acceder si se trata de residentes o accedan directamente a un aparcamiento subterráneo.

En Madrid, ciudad que ya hace tiempo que tiene instaurada la ZBE, no se puede acceder con un coche al que la DGT no le concede etiqueta. Y en el distrito Centro, las restricciones afectan también a los que lucen la B y la C. La sanción por incumplir la normativa es de 200 euros.

«Una medida clasista que solo tiene en cuenta la edad del vehículo»

Pero como dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa. Así lo puso de manifiesto un edil de la localidad catalana de Santa Coloma de Gramanet, que al tener más de 50.000 habitantes debe aprobar su ZBE próximamente. El gobierno municipal asegura que la medida solo afectará al 1,5 % de los vehículos del parque circulante de la ciudad, pero aún así un edil de la oposición fue crítico con la medida, al considerar ilógico el sistema de etiquetas, que favorece a los conductores con mayor poder adquisitivo. Aitor Navarro, de Vox, se refirió al hecho de que coches de alta gama nuevos acceden al distintivo más ecológico por contar con una batería que les permite circular más de 40 kilómetros en modo eléctrico. Sin embargo, sin esa asistencia y cuando entran en funcionamiento sus potentes motores de combustión, que al final suele ser la situación más habitual, acaban contaminando mucho más que utilitarios con un cuarto de siglo a sus espaldas.

«Prohíben circular a coches por edad y no por emisiones. Porque un Opel Corsa de 1998, que no tiene etiqueta, homologa 155 g/km de dióxido de carbono. Ahora revisamos un Ford Explorer, cuesta 50.000 euros, con batería eléctrica y un motor gasolina de más de 400 caballos de potencia: homologa 232 g/km y cuenta con etiqueta 0 emisiones a pesar de que contamina un 40 % más que el Corsa», argumentó Navarro en una sesión plenaria celebrada en Santa Coloma a finales de julio.

«Por eso es una medida clasista. No se está teniendo en cuenta la contaminación y sí la edad del vehículo», concluía el concejal, que adelantaba que su partido, Vox, votaría en contra del establecimiento de la ZBE presentando las alegaciones oportunas e incluso «demandar a este Ayuntamiento».

Actualmente, la única forma de acceder a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya implantadas y controladas con cámaras sin exponerse a una sanción es matricular un coche viejo como histórico. Los vehículos deben tener 30 años o más y contar con un estado de conservación original. Aún consiguiendo esta denominación y pagar las tasas, solo se podrá circular un número de días al año, que serán determinados por la normativa de cada municipio.