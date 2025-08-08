Un preso mata a su compañero de celda con la tapa de una lata de atún en una prisión de Murcia

Durante la madrugada de este viernes, un interno del centro penitenciario Murcia I, ubicado en la pedanía Sangonera la Verde, ha matado a su compañero de celda utilizando la tapa metálica de una lata de atún, según confirmaron a Europa Press fuentes próximas al caso.

El aviso lo dio un funcionario de prisiones, que alertó de inmediato a los servicios correspondientes. Ambos reclusos, de nacionalidad marroquí, compartían estancia en el departamento considerado más «tranquilo» del penal. El presunto autor del crimen fue trasladado de inmediato al módulo de aislamiento, mientras la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias asumen la investigación.

Según informa La Opinión de Murcia, el agresor llevaba apenas dos días en Sangonera. Había sido enviado allí por orden de los Juzgados de Guardia en régimen de prisión provisional, a la espera de juicio. La víctima, un hombre de mediana edad, estaba en prisión preventiva acusado de abusos sexuales. Este último, que según las mismas fuentes padecía problemas de salud mental, era originario de un país africano y no figuraba como un preso conflictivo.

El supuesto asesino, que cuenta en su historial con cargos por asesinato, fue ingresado en el módulo de respeto a su llegada, al no detectarse conductas violentas ni indicios que aconsejaran un seguimiento especial. No tenía asignado un preso de apoyo ni estaba incluido en el programa de prevención de suicidios, dado que los profesionales que lo examinaron no apreciaron riesgo.