El PP registra en el Congreso las 50 preguntas de Feijoo sobre corrupción que Sánchez no contestó

Alberto Núñez Feijoo, el 24 de julio durante la entrega de las Medallas de Galicia 2025, junto al conselleiro de presidencia, Diego Calvo (a la derecha), y al presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices. PACO RODRÍGUEZ

El PP registró este viernes en el Congreso una batería de 50 preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre los diferentes casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, como el caso Koldo, el caso Leire Díez —la fontanera— y las investigaciones judiciales del entorno personal del presidente y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Se trata de las preguntas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, lanzó a Sánchez en el debate parlamentario del pasado 9 de julio sobre corrupción y que ahora se registran por escrito para que las conteste el Gobierno.

Según detalla el PP en un comunicado, las preguntas están divididas en seis bloques temáticos, relativos a la presunta «protección» por parte del Gobierno al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exsecretario de organización de los socialistas Santos Cerdán y a las «cloacas» del PSOE. Por otro lado, también incluyen algunas con el objetivo de conocer la extensión de otras tramas de corrupción y si estas pueden afectar a otros miembros del entorno de Sánchez.

¿Qué sabía Sánchez?

En primer lugar, los populares instan al Gobierno a explicar los mensajes de apoyo de Sánchez a Ábalos, en los que afirmaba echarlo de menos, y las supuestas ofertas de Cerdán a cambio de mantener silencio. Además, se pregunta, entre otras cuestiones, cómo se financió exactamente la campaña de primarias que llevó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

«¿Mantuvieron el presidente del Gobierno y Santos Cerdán conversaciones en las que se abordara el posible alcance de actuaciones presuntamente corruptas vinculadas a su entorno empresarial o político, y en caso afirmativo, qué conocimiento tenía el presidente de los hechos?», es una de las preguntas registradas.

También han incluido cuestiones sobre la memoria USB de Leire Díez, y sobre el presunto socio de Cerdán en la trama de obras públicas del caso Koldo, Antxon Alonso, para saber si este último facilitó el apoyo de PNV y Bildu a la investidura de Pedro Sánchez, tal y como afirma Cerdán.

En cuanto a lo que sitúan como la «vertiente machista», en referencia a los audios de Koldo y José Luis Ábalos hablando de mujeres, los populares interrogan al Gobierno sobre el conocimiento de presuntos episodios de acoso sexual protagonizados por personas del entorno de confianza del presidente, así como sobre la contratación en empresas públicas de mujeres prostituidas.

Confianza en Armengol o Torres

En el cuarto bloque las preguntas se centran en la causas judiciales que implican tanto a la mujer del presidente, Begoña Gómez, como al hermano de este, David Sánchez; mientras el quinto pone el foco en las vertientes del caso Koldo que apuntan los expresidentes autonómicos socialistas como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

«¿Está el Presidente del Gobierno en condiciones de confiar en los entonces presidentes autonómicos de Baleares y de Canarias, como confió en Ábalos y después en Cerdán?», es el textual de otra de las cuestiones.

Finalmente, el documento incluye preguntas sobre el procesamiento por revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y también aprovecha para añadir una cuestión sobre la amnistía a los organizadores del 1-O: «¿Hay temor en Presidencia a que se conozcan conversaciones entre personas con altas responsabilidades en el PSOE o en el Ejecutivo y el presidente del Tribunal Constitucional con motivo de la amnistía?».