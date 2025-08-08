El Partido Popular insta a la renovación del Constitucional para apartar a Conde-Pumpido

Cándido Conde-Pumpido, en marzo durante un acto en Cádiz. JOSÉ MANUEL VIDAL | EFE

Solo cuatro días han pasado desde que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, instó al Senado a ponerse las pilas y activar el proceso para reemplazarlo. Recordó que su mandato, igual que los de otros tres magistrados, terminará en diciembre. Este miércoles, tres días después de esa advertencia del togado coruñés a la Cámara Alta, el Partido Popular recogió su mensaje y lo lanzó hacia adelante con un nuevo significado.

Los de Alberto Núñez Feijoo consideraron que Conde-Pumpido está «a las órdenes» de la Moncloa. En ese sentido, ante la renovación pendiente en el TC, exigieron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que se la tome en serio porque hace falta que la entidad recupere «la senda de la justicia».

Concretamente, el que se pronunció fue el vicesecretario popular de educación e igualdad, Jaime de los Santos, cuando los periodistas le preguntaron por la actualización parcial del TC que se avecina. A su juicio, Conde-Pumpido «está única y exclusivamente pendiente de lo que se le ordena desde la Moncloa», y el PP quiere que el alto tribunal que capitanea «recupere la senda de respeto a las instituciones». De los Santos recordó la sentencia de los ERE y la ley de amnistía, dos casos en los que, a su juicio, el presidente del TC fue «en contra de lo que decían los tribunales». En el primero, anuló parcialmente —por falta de pruebas— condenas a los socialistas implicados, una decisión muy controvertida. En el segundo, rechazó los recursos del PP, que consideraban inconstitucional el borrado penal de los independentistas catalanes. «Rogamos al señor Bolaños que esté presente y deje de manipularlo todo», terminó De los Santos.

Los miembros del TC son designados por un período de nueve años y se renuevan por tercios. Cada tres años, cambian cuatro asientos. En cuanto a la designación, cuatro miembros son designados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Ejecutivo y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.