La Junta de Andalucía dice que «hará todo lo posible» contra el cupo catalán

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró este jueves que la financiación singular de Cataluña pactada entre el Gobierno central y la Generalitat va a suponer «pérdidas millonarias» para Andalucía, y exigió al PSOE-A que se «retrate» de una vez y diga si apoya o no el «cupo independentista». La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos quiso dejar claro que el Ejecutivo autonómico hará todo «lo posible para parar esta tropelía».

En una entrevista concedida a Europa Press, España manifestó que ese «cupo independentista» fue «ideado y ejecutado» por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas generales.

El «cupo catalán», según la consejera, «ni es progresista, ni es justo, ni es solidario» y claramente es un «ataque a la unidad de todos los españoles y a la igualdad», así como un «atentado a la solidaridad interterritorial y a la cohesión y supone la ruptura de España y el desmantelamiento del sistema de comunidades autónomas, tal y como lo conocemos ahora».