La Junta de Andalucía dice que «hará todo lo posible» contra el cupo catalán
ESPAÑA
Carolina España asegura que la financiación singular de Cataluña supondrá «pérdidas millonarias» para su comunidad07 ago 2025 . Actualizado a las 21:05 h.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró este jueves que la financiación singular de Cataluña pactada entre el Gobierno central y la Generalitat va a suponer «pérdidas millonarias» para Andalucía, y exigió al PSOE-A que se «retrate» de una vez y diga si apoya o no el «cupo independentista». La también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos quiso dejar claro que el Ejecutivo autonómico hará todo «lo posible para parar esta tropelía».
En una entrevista concedida a Europa Press, España manifestó que ese «cupo independentista» fue «ideado y ejecutado» por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además es secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas generales.
El «cupo catalán», según la consejera, «ni es progresista, ni es justo, ni es solidario» y claramente es un «ataque a la unidad de todos los españoles y a la igualdad», así como un «atentado a la solidaridad interterritorial y a la cohesión y supone la ruptura de España y el desmantelamiento del sistema de comunidades autónomas, tal y como lo conocemos ahora».