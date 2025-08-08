El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

José María Ángel Batalla, investigado por falsificación Cedida

José María Ángel, el excomisionado de la dana que se ha visto envuelto en una polémica política por una supuesta falsificación de su título universitario, ha intentado suicidarse a primera hora de este viernes en su domicilio de La Eliana.

Al parecer, fue un vecino que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma ante la conducta del exdirigente socialista. Los bomberos no tardaron en desplazarse a la vivienda familiar.

De inmediato, el que fuera alcalde de La Eliana durante más de 20 años ha sido trasladado al Hospital de Liria donde ha sido ingresado. Permanece estable, según las fuentes consultadas.