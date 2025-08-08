La comisión que investiga en el Parlamento navarro el caso Koldo cita al consejero delegado de Acciona

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales. JJ Guillén | EFE

Pese a todos los esfuerzos de la compañía Acciona por desligarse de las prácticas presuntamente irregulares del caso Koldo relacionadas con adjudicaciones de obras en diversas administraciones, su presidente y consejero delegado, José Manuel Entrecanales, tendrá que acudir al Parlamento de Navarra para dar explicaciones sobre las denuncias que rodean el encargo para la construcción del túnel de Belate.

Las denuncias de un alto funcionario navarro apuntaron a la existencia de maniobras previas para favorecer a la constructora de los Entrecanales. Ese empleado público fue relegado de sus funciones, pero las investigaciones de la UCO sobre las operaciones de Koldo García y Víctor de Aldama hallaron puntos polémicos que ponen en cuestión la actuación del Ejecutivo navarro desde la llegada de la socialista María Chivite. Así, aunque la oposición pretendía que fuera la presidenta la que diera explicaciones, el voto de Bildu, que dirige la comisión de investigación, facilitará que eluda esas aclaraciones. No obstante, la formación de Arnaldo Otegi sí respaldó la propuesta de UPN, Geroa Bai, PP y Contigo-Zurekin para llamar a comparecer a los miembros de la mesa de contratación de las obras de Belate; y a Entrecanales. Por el momento, no hay fecha para su comparecencia.

Segunda vuelta en el Senado

La comisión sobre el túnel de Belate no se ceñirá a lo que decida investigar el Parlamento navarro, sino que llegará también al Senado. El diputado del PP Sergio Sayas apuntó que hay un «pacto» entre Bildu, Geroa Bai y PSN para «tapar la corrupción de Santos Cerdán» en Navarra, pues sostuvo que están «implicados en los asuntos de la trama», y adelantó que el Grupo Popular facilitará que Chivite sea citada en la Cámara Alta, como reclama UPN tras ser rechazarse su comparecencia en el parlamento autonómico.

«Chivite lleva semanas desaparecida cuando debería llevar semanas dimitida», opinó Sayas en una rueda de prensa en la sede del PP en Pamplona, donde apuntó que el rechazo a las comparecencias de Chivite y Barkos «no se debe solo a razones políticas sino a un interés compartido por que no sepamos lo que de verdad ha pasado». En este sentido, acusó a los gobiernos liderados por ambas de adjudicar «decenas de millones de euros» a «las empresas de la trama de Santos Cerdán».

«No solamente no han dado ninguna explicación sobre esas adjudicaciones, sino que encima se están burlando de todos los navarros a la cara al negarse a comparecer en una comisión de investigación», censuró el popular.