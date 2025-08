El Gobierno acusa de practicar dumpin fiscal a todas las comunidades del PP

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Congreso. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El Gobierno se ha ido de vacaciones sin haber convocado, como es habitual, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde Hacienda debate con las comunidades para saber cuánto dinero recibirán el año próximo. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, se limitó a anunciar en un mensaje en X que había informado a las comunidades por carta que en 2026 recibirán en total 156.990 millones de euros, de los que de los que 30.062 millones irán a parar a Cataluña. La negativa a convocar el CPFF se debe a que conoce la oposición de las comunidades del PP y la de las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, a la financiación singular de Cataluña.

Illa exige poner «freno»

Pero, en medio de ese debate, y a la espera de alcanzar un acuerdo sobre el llamado cupo catalán, se ha cruzado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que busca el choque con la Comunidad de Madrid y exige que se ponga «freno» a lo que considera una «competencia desleal» por el «dumpin fiscal» de la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Según Illa, Madrid es «insolidaria» porque genera mucha prosperidad y no la comparte. Illa asegura que Madrid perjudica al resto de autonomías, incluida Cataluña, «con rebajas fiscales que alteran la competencia» entre territorios.

Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fue más lejos y extendió a todas las comunidades del PP la acusación de dumpin fiscal. En línea con Illa, acusó a Ayuso y al PP de «romper España» reprochado a la Comunidad de Madrid que pida «financiación para que, después, el conjunto de los españoles y las españolas financiemos sus servicios». «Es lo que hacen las comunidades en las que gobierna el PP», dijo. Díaz calificó de «prudente» el acuerdo de financiación singular para Cataluña, pero apostó por un sistema común que esté marcado por la «equidad» y la «solidaridad».

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, endosó también a la Comunidad Valenciana la acusación de dumpin fiscal y afirmó que el presidente Carlos Mazón es «el alumno aventajado de Ayuso» en esa materia porque una tercera parte de los impuestos que se han quitado a las grandes fortunas ha sido aplicada por él.

Morant, por otra parte, no solo secundó la propuesta de financiación singular de Cataluña, sino que la exigió también para Valencia. «Si algún día yo soy presidenta de la Generalitat valenciana, yo también pediré un modelo de financiación como el que está pidiendo Cataluña, que es más justo con la ciudadanía», sostuvo.

Madrid se defiende

Desde el PP, su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, acusó a Illa de «intentar tapar» su «mala gestión» atacando a la Comunidad de Madrid, la región que «más aporta al fondo común». Bravo defendió que cuando una comunidad autónoma rebaja sus impuestos, «el coste de esa rebaja solo le afecta a esa comunidad autónoma» y preguntó si está justificado que «se le sigan cobrando más impuestos a los catalanes para seguir teniendo deuda, déficit o abrir embajadas, por ejemplo, en China», gastos que calificó de «superfluos».

Pero la protesta contra la financiación singular para Cataluña no llega solo desde la oposición. El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, lo expresó también ayer. «Yo puedo decir con firmeza que me opongo a la propuesta de Cataluña y también me opongo a la propuesta de Andalucía», dijo Barbón, que explicó que su planteamiento es la declaración de Santiago de 2021, que defienden y firmaron ocho comunidades autónomas.