El PP de Madrid admite que su número tres, Ana Millán, no es licenciada en Políticas

Ana Millán, número tres del PP en Madrid Asamblea de Madrid

El PP de Madrid ha reconocido este lunes que la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización regional del partido, Ana Millán, no es licenciada en Ciencias Políticas, como afirmaba la propaganda electoral con la que se presentó a las elecciones municipales en Arroyomolinos en el 2003 y el 2007. Fuentes del PP han reconocido a Efe que Millán «nunca terminó» esa licenciatura, porque «le quedaron algunas asignaturas», como ha avanzado la Cadena Ser.

El currículo oficial que la dirigente facilitó a la Asamblea de Madrid no incluye esa licenciatura, y en él solo aparece una «diplomatura en Gestión y Administración Pública» por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Desde el PP han explicado que «Ana es diplomada en Gestión y Administración Pública y nunca ha dicho otra cosa».

Las mismas fuentes han indicado que «desconocen quién haría un folleto de propaganda electoral de hace veinte años», pero no fue ella quien lo elaboró porque «obvia la diplomatura que sí tenía». «Un folleto publicitario no es mentir en tu currículo y más cuando ella no lo hizo», han argumentado desde el PP.

La número tres de los populares madrileños tiene pendiente de resolución una causa judicial por presuntos delitos de corrupción. La investigación se remonta a la época en la que Millán era concejala de Juventud de Arroyomolinos y sostiene que la dirigente pudo aceptar pagos de un empresario a cambio de contratos públicos. Actualmente, Millán está aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que Ayuso la incluyera en las listas electorales del PP a la Asamblea de Madrid.

En las últimas semanas, han dimitido la popular Noelia Núñez, el socialista valenciano José María Ángel y el consejero extremeño Ignacio Higuero por falsear la información oficial sobre su formación.