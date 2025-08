La prensa europea da la espalda a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, a su llegada al Congreso Eduardo Parra | EUROPAPRESS

«Para restaurar la confianza en la democracia española, el presidente del Gobierno debería asumir la responsabilidad y dimitir. No existe una razón de peso para que continúe en el cargo». El semanario británico The Economist publica un duro artículo en el que reclama la renuncia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción. «Sánchez se ha disculpado repetidamente por las transgresiones de sus asesores, pero eso no es suficiente», asegura la revista, que indica que al jefe del Ejecutivo español «se le acabaron las razones para mantenerse en el cargo». Propone por ello que renuncie o convoque elecciones.

Destaca además que el Gobierno no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos desde el año 2023. Algo que achaca al hecho de que «cada vez es más vulnerable a chantajes de su grupo heterogéneo de aliados, que son quienes ahora marcan la agenda». «La única ley importante aprobada en el actual Parlamento fue una amnistía para los implicados en el intento ilegal de los separatistas catalanes de separarse de España», indica. Señala que dos años antes «Sánchez se opuso a ello por considerarlo inconstitucional hasta que necesitó los votos nacionalistas catalanes para mantenerse en el cargo» y ahora «está pagando un precio por su apoyo cada vez menos fiable». The Economist concluye recomendando a Sánchez que aproveche sus vacaciones de verano «para reflexionar sobre los intereses de su partido y de su país, y actuar en consecuencia».

«Su peor crisis»

Estas críticas se unen a otras anteriores de la prensa europea, como la del diario Político, de referencia en Bruselas, que calificó a Sánchez como «el villano de la OTAN» por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB.

El británico The Times enumeró en junio los casos de corrupción que afectaban al Gobierno y el entorno de Sánchez y aseguró que el presidente, «en el poder desde 2018, se enfrenta a su peor crisis hasta el momento». Indicaba que «la democracia española ha sufrido una degeneración, la reputación de sus instituciones se ha visto disminuida y, según la evidencia actual», Sánchez, «se está quedando sin rumbo».

El francés Le Monde dijo que Sánchez no ha presentado Presupuestos desde el 2023 y retrasa sus grandes proyectos por culpa de los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno. Y el Daily Telegraph se refirió también a la «pesadilla socialista española» y ponía al Gobierno español como ejemplo de lo que el Reino Unido no debería hacer.