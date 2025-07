El PP augura que no habrá Presupuestos y Pilar Alegría evita decir si los llevarán a la Cámara Baja

Pilar Alegría en rueda de prensa. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró este martes que su grupo no da «ninguna credibilidad» a que el Gobierno vaya a aprobar este año los Presupuestos Generales del Estado para el 2026.

Muñoz se mostró convencida de que el Ejecutivo no cumplirá este compromiso, porque «no hay ningún indicio» de que lo vaya a hacer, «sobre todo teniendo en cuenta que no han aprobado el orden de inicio de elaboración, ni los criterios de estabilidad, ni ha reunido a la Comisión de Política Fiscal y Financiera de las comunidades».

La portavoz popular indicó que, cuando el presidente Pedro Sánchez anuncio ayer que el Gobierno presentará los presupuestos, hizo «exactamente igual que hace un año, cuando dijo que aspiraba a aprobar los presupuestos en septiembre o en octubre y, por lo tanto, a aprobarlos en el segundo semestre del año»

«Ni los aprobó en septiembre, ni en octubre, ni en el segundo semestre del año. Por lo tanto, la credibilidad que le damos a la promesa de Sánchez de que este año sí que vamos a tener presupuestos es la mima que el año pasado: ninguna», subrayó Muñoz, para quien Sánchez, en consecuencia, debería convocar elecciones anticipadas.

Cautela en la Moncloa

Para alimentar esas dudas del PP, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, evitó comprometerse de forma explícita con que las cuentas para el próximo año se presentarán en el Congreso para ser votadas. Los periodistas plantearon a Alegría si la presentación de los presupuestos conllevará que el proyecto de ley con las cuentas del Estado para el 2026, como es habitual, será enviado al Congreso y, por tanto, deberá ser votado por los grupos parlamentarios. Alegría se limitó a subrayar que Sánchez fue «rotundo, claro y transparente» y, por tanto, «vamos a presentarlos», porque, además, recalcó que cree que es lo que tienen que hacer.

Pero a la pregunta reiterada de si se presentarán en el Congreso y serán votados, ha pedido «no adelantar pantallas», ir «piano a piano [sic]» y no situarse en «cuestiones futuras que aún no se han dado» y sobre las que dijo prefiere no opinar. Fuentes del Gobierno ratificaron más tarde que los Presupuestos se presentarán y que el anuncio de Sánchez no fue ningún globo sonda.

Una «excusa»

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, considera que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar unos presupuestos generales del Estado para el 2026 es una «excusa» para convocar elecciones si no logra los apoyos suficientes para sacar adelante estas cuentas.

El portavoz de Podemos reprochó al presidente del Gobierno que tras dos años prorrogando presupuestos ahora le «preocupe» que haya unas cuentas nuevas. «Quizás esté buscando tener una excusa para convocar elecciones. Es posible que Sánchez quiera llevar los Presupuestos para convocar elecciones si no tiene apoyos y así por el camino no se hable de la corrupción, de la sumisión a Estados Unidos, rearme y de la complicidad con el genocidio (en Gaza)», dijo. «La legislatura actual está finiquitada», repitió.

Exigencias

Por si acaso, la formación morada, cuyos votos son decisivos para alcanzar la mayoría en el Congreso, aprovechó para condicionar su sí a las cuentas generales a unos objetivos de difícil cumplimiento por parte de los socialistas.

Esas exigencias ya fueron planteadas hace meses y pasan por bajar por ley el precio de los alquileres un 40 %, no destinar «ni un solo céntimo más de euro» al aumento de gasto militar, romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y decretar un embargo total de armas a este país