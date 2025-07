La Fiscalía investiga si el comisionado para la dana del Gobierno central falsificó un título para ser funcionario

José María Ángel Batalla, investigado por falsificación Cedida

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción de los daños ocasionados por la dana en Valencia se ha visto salpicado por un presunto caso de falsificación. La Agencia Antifraude está investigando a José María Ángel Batalla, que es también el presidente de los socialistas valencianos, por haber presentado un diploma falso de titulado en Archivística y Biblioteconomía por la Universidad de Valencia, que le habría servido para conseguir, en 1985, un puesto fijo en la Administración.

El informe de la está oficina ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación para averiguar si Batalla entregó una copia de una diplomatura que no llegó a completar y que fue validada por los funcionarios de entonces de la Diputación de Valencia, donde consiguió la plaza. El informe de Antifraude sostiene que el título no consta en el servicio general de titulaciones académicas y además señala que en la Universidad de Valencia consta que estuvo matriculado, pero que no finalizó sus estudios.

Fuentes del entorno de José María Ángel señalaron que no ha falsificado ningún título para acceder a la función pública, y que ingresó en la Diputación de Valencia realizando dos procesos selectivos y superando los dos.

«Otro fraude»

Tras la publicación de esta información, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió el «cese fulminante» del comisionado. «Las personas de mayor relevancia que el PSOE está promocionando en Valencia están implicadas en presuntos fraudes», dijo la parlamentaria, aludiendo al caso de la delegada del Gobierno en esa comunidad, Pilar Bernabé, a la que ha acusado de llevar «14 años mintiendo sobre su currículo con dos licenciaturas que no tiene» y recordando que fue ascendida a secretaria de Igualdad, «número cuatro» del partido, en el último congreso federal, cuando esa información ya era conocida.

Por su parte, el PSPV defendió este martes la trayectoria pública de José María Ángel Batalla y criticó la filtración del caso a los medios de comunicación. «Ha sido un servidor público ejemplar, tanto como alcalde como al frente de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat durante los gobiernos de Ximo Puig», afirmó el portavoz del PSPV, Jordi Mayor.