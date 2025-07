El PSOE asturiano se alinea con el PP y rechaza apoyar el cupo catalán

Sesión de debate sobre el cupo catalán en la Junta del Principado. Paco Paredes | EFE

Asturias se une al rechazo del cupo catalán, pero a su manera. Tras rechazar la Junta General del Principado una propuesta del PP de similares características, el bloque de la izquierda — PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé— consiguió aprobar una proposición no de ley que recoge el rechazo a «cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras» y que pudo salir adelante gracias al apoyo de los populares y Foro Asturias, siendo Vox el único partido que la rechazó.

Los socialistas trazaron una hoja de ruta para sacar adelante una proposición que les valiera doble. Pretendían que naciera del propio PSOE como signo de discrepancia ante Ferraz y como oposición a las propuestas del Partido Popular. Pero además, que contase con el apoyo de casi todo el parlamento autonómico.

Así las cosas, la propuesta salió adelante e invita al Ejecutivo asturiano a disponer «todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso, para defender los intereses de Asturias». Y lo hizo en clave regional, subrayando que «a la hora de asegurar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad», se debía tener en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de la comunidad y basarse en «los principios de igualdad, equidad y solidaridad, a través de una negociación multilateral entre las comunidades que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación».

Los intereses astures se alinean así con la ofensiva autonómica del PP, aunque con signo propio.

Justicia fiscal

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó de «tomadura de pelo» que el Gobierno quiera favorecer a la Generalitat por encima de otros ejecutivos regionales. «Los privilegios para Cataluña son una tomadura de pelo para el resto de los españoles: no recibirá inmigrantes y será la única en mantener la energía nuclear. Sánchez invade competencias de la Comunidad de Madrid, como la universidad o la autonomía fiscal, mientras da todo tipo de prebendas a Cataluña. Todo ilegal», aseguró la dirigente popular.

Para la presidenta madrileña, el desajuste fiscal de Pedro Sánchez no tiene «cabida» en un marco constitucional, porque es «inexplicable» que en Madrid se recauden «más de 100.000 millones de euros al año y no tenga un presupuesto que llegue a 30.000. Por méritos propios, con el trabajo de todos los madrileños, de sus empresas y sus contribuyentes, y cuando Cataluña no recauda ni 50.000 y gestiona absolutamente todo, a lo que se añaden ayudas y fondos».

Y según valoró también Díaz Ayuso, «esa es la ruptura que por supuesto llevarán al País Vasco, a Navarra y donde haga falta porque la huida hacia adelante y la ruptura de la Constitución y la ruptura de España es lo único que a Sánchez le coloca en la siguiente pantalla. Para que Ábalos, Koldo, la mujer [Begoña Gómez, esposa del presidente], todo quede atrás».