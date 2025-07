El juez cuestiona las explicaciones de Pardo de Vera y le retira el pasaporte

La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera La Fiscalía ha solicitado al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que retire el pasaporte a Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero, que han declarado este lunes por favorecer presuntamente adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas. Mariscal | EFE

La Audiencia Nacional ordenó este lunes la retirada del pasaporte a la expresidenta de ADIF, la lucense Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ismael Moreno decretó la libertad provisional para ambos, en sintonía con la Fiscalía. A Pardo de Vera la considera responsable criminalmente de tres delitos —eran cinco en el auto de imputación—: pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Este último es un denominador común en las dos investigaciones, la de las presuntas adjudicaciones ilícitas a constructoras y la de la contratación «irregular» de la expareja de Ábalos. Los mismos tres delitos se le imputan a Herrero, con la diferencia de que no hay reducción alguna en su caso. Moreno no considera que exista ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Pardo de Vera y Herrero declararon este viernes en el alto tribunal, en relación con el presunto caso de corrupción que conforma la supuesta trama triangular entre Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Ambos negaron tajantemente cualquier implicación. La exjefa de ADIF lo hizo pese a la existencia de audios, grabados por Koldo García, en los que habla directamente sobre adjudicaciones con el exasesor.

Según publica Efe basándose en fuentes jurídicas, la expresidenta de ADIF destacó que las decisiones sobre las contrataciones quedaban en manos de los técnicos y que ella no tenía responsabilidad alguna. En un comunicado enviado posteriormente, explica que durante su mandato «se tramitaron del orden de 400 emergencias. Las propuestas para la adjudicación de obras de emergencia parten de los técnicos territoriales del tramo donde se producen», describe Pardo de Vera, que remarcó que, tras pasar por cuatro vistos buenos más, los procesos de contratación contaban por último con su aprobación, «que es preceptiva en todos los contratos».

Además, la exdirigente gallega destacó en su notificación que ninguno de los mensajes que le envió Koldo García «tuvo efectos en los procesos de contratación de ADIF» mientras ella fue presidenta de la compañía pública (2018-2021). Pardo de Vera se defiende del auto del juez Ismael Moreno, que recoge que «presuntamente» Koldo García se valía de la expresidenta de ADIF y que, además, esta firmó documentos de un contrato, adjudicado por la empresa ferroviaria, a Soluciones de Gestión, la compañía vinculada al exasesor y que centra las pesquisas de la pieza judicial inicial de este proceso: la compra ilícita de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes.

Sin preguntas del magistrado

La declaración, en la que aceptó responder a su defensa y a la Fiscalía (el juez no hizo preguntas), es parte de una pieza separada, después de que el Supremo solicitara a la Audiencia Nacional que investigara a Pardo de Vera a finales de abril. Su declaración estaba prevista el 1 de julio. Pardo de Vera, antes de que la UCO reflejara los citados audios grabados por Koldo García, estaba investigada por la «contratación irregular» de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. El informe provocó una nueva imputación, con el consecuente retraso de su de declaración. Rodríguez —como ella misma declaró en sede judicial— cobró nóminas de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin acudir a su puesto de trabajo.

«Recibí la solicitud del exministro para que Ineco la entrevistara, pero no participé en el proceso de contratación ni en las entrevistas. Pocos meses antes de la finalización del contrato, mantuve una conversación con el ministro para indicarle que no procedía ninguna prórroga, y me indicó que lo entendía y di por cerrada la cuestión», explica Pardo de Vera en el comunicado. La indicación llegó, según dijo en la Audiencia Nacional, cuando descubrió que existía una vinculación entre el ministro y la contratada. La exdirigente de ADIF, que se basa en el informe de la UCO para remarcar que jamás conoció a Rodríguez, explica que nunca supo de su contrato posterior en Tragsatec.