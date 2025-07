Fracasa el séptimo intento de oficializar en la UE el catalán, el gallego y el euskera

Fernando Sampedro, el jueves con la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre. OLIVIER MATTHYS | EFE

El Gobierno sumó ayer el séptimo fracaso (el segundo en menos de dos meses) en sus intentos de oficializar el catalán, el gallego y el euskera en las instituciones europeas. El Consejo de Asuntos Generales de la UE, reunido ayer en Bruselas, volvió a abordar, a petición de España, un asunto sobre el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez —presionado por sus socios independentistas— no ha logrado concitar la unanimidad requerida. A día de hoy, persisten «muchas preocupaciones», en palabras de la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, sobre las consecuencias legales y financieras que asumir el planteamiento español tendría para el conjunto de la Unión. Bjerre pidió más tiempo frente a las «muchas dudas planteadas por los Estados miembros».

Unas dudas que no son solo de carácter presupuestario (España se ha ofrecido a asumir la totalidad del coste), sino que tienen que ver también con el encaje legal del reconocimiento de la pluralidad lingüística española en los tratados y normativas comunitarios. «Realmente no es el momento adecuado», resumió el ex primer ministro luxemburgués y actual titular de Exteriores, Xavier Bettel, cuando sobre la mesa hay temas tan complejos como las sanciones a Rusia o el alto el fuego en Palestina.

El debate subió de tono por momentos, según fuentes diplomáticas, algo de lo que dio fe la abrupta reacción del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que llegó a acusar a sus socios de «secuestrar o retrasar innecesariamente» la demanda española. El propio ministro José Manuel Albares aseguró que «no son dudas legítimas, sino simplemente una táctica dilatoria». El representante de Luxemburgo (país, en principio, favorable al reconocimiento) tiró de diplomacia para rebajar tensiones, al asegurar que entendía «plenamente» que el «multilingüismo y las tradiciones» son «muy importantes para los españoles».

La oficialidad de catalán, gallego y vasco fue una exigencia de Junts para investir a Pedro Sánchez en agosto del 2023. Desde entonces, el Gobierno del PSOE y Sumar ha llevado el tema a seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE: cuatro bajo la presidencia de turno española, ejercida el año pasado; otra durante la presidencia rotatoria de Bélgica, y la penúltima de finales de mayo, bajo mandato polaco. Todas saldadas con fracaso. La próxima tendrá lugar el 16 de septiembre, y es muy probable que España vuelva a llevarlo a la orden del día, ante la necesidad del Gobierno de amarrar el apoyo de los separatistas, que exigen avances en el reconocimiento de la lengua catalana en Europa. En su perfil de X, Carles Puigdemont advertía ayer de una supuesta «deriva supremacista en castellano» en Barcelona, aunque rehusó comentar la ofensiva lingüística española en Bruselas.

Puigdemont contra Illa

En su perfil de X, Carles Puigdemont cargó contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que hizo responsable del nuevo aplazamiento: «Si hubierais hecho los deberes cuando tocaba, hoy nuestra lengua ya sería oficial; menos gesticulaciones y más cumplimiento de la ley». El prófugo de Waterloo le reprochó a Illa que no use siempre el catalán en sus intervenciones oficiales. «Lo que corresponde es que uséis siempre el catalán, que lo defendáis siempre, que lo exijáis sin que os lo tengamos que pedir desde la oposición», dijo.

Alcaldes gallegos y los rectores de respaldan la petición ante la Unión Europea

A Mesa pola Normalización Lingüística reclamó por carta a los Estados miembros de la Unión Europea que den su aval a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en una misiva firmada por los líderes del BNG y PSdeG, numerosos alcaldes, rectores y representantes del mundo de la cultura. Este escrito fue enviado después de que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, no se sumase al remitido por su homólogo catalán, Salvador Illa, y el lendakari, Imanol Pradales.

La carta está firmada por los alcaldes de Vigo, Abel Caballero; Lugo, Miguel Fernández; y Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y por los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; y Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín. También rubrican la misma los presidentes de las diputaciones de A Coruña, Valentín González Formoso; y Lugo, José Tomé y los dirigentes del partido y portavoces parlamentarios del BNG, Ana Pontón; y PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, así como los tres rectores y otros representantes.