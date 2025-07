Íñigo Errejón se querellará contra Elisa Mouliáa por calumnias si no se retracta y lo indemniza con 10.000 euros

Íñigo Errejón, en una fotografía de archivo A. Pérez Meca

Íñigo Errejón ha pasado a la ofensiva contra Elisa Mouliáa. La defensa del exportavoz de Sumar ha presentado un acto de conciliación en el que le pide a Mouliáa que se retracte por haberle «acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales que declararon» y le solicita, además, 10.000 euros como indemnización. En caso de no hacerlo, anuncia que presentará una querella contra ella por un delito de calumnias.

La defensa de Errejón recuerda en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el pasado 20 de junio declararon como testigos Borja y Soraya, los dos organizadores de la fiesta donde presuntamente se produjo la agresión sexual. «Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de este con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor», explican.

Los audios de Elisa Mouliaá en los que presiona a una testigo para que declare contra Errejón: «Yo tampoco creo que fuese un delito» La Voz

Como prueba de los hechos, el escrito recoge una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. «NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad», publicó Mouliaá para protegerse y justificarse horas después de la difusión, por parte de los medios de comunicación, de varios audios entre la actriz y una de las testigos.

«La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos. De nada» o «Se llama extorsión, chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan» son otras de las publicaciones recogidas en el escrito, y que desde la defensa del exdiputado de Sumar se valoran como «expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que han sido leídas por miles de personas a través de la red social X».

La defensa de Errejón cuestiona la conducta «incongruente» de Elisa Mouliaá La Voz

«Mouliaá ha acusado pública y falsamente a Errejón de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales, que declararon en sede judicial», denuncian, antes de subrayar que Soraya —la amiga de Mouliáa que organizó la fiesta— «negó ante el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid haber hablado jamás con Errejón», apuntado que el otro testigo, Borja, «manifestó judicialmente que él mismo tomó la iniciativa de contactar con Errejón por correo electrónico».

«Como consecuencia de estos hechos, mi representado insta el presente acto de conciliación, previo a la interposición de la correspondiente querella, al objeto de que Mouliaá reconozca los hechos descritos anteriormente, retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar, e indemnice a Errejón Galván en la suma de 10.000 euros por los daños y perjuicios causados», apostilla.

Los mensajes de Mouliáa

Tras conocerse públicamente los mensajes de audio en los que Mouliáa llamaba a Soraya, la testigo del caso, para convencerla de su versión y pedirle que no la contradijese, la actriz se justificó en su cuenta de X, negando que hubiera coaccionado a su amiga y, por contra, acusó al propio Íñigo Errejón de ello.

«Ahora publican que yo he coaccionado a un testigo, ocultando que fue el propio agresor quien presionó a esos dos testigos desde el principio (como se ha comprobado en la confesión de uno de ellos en su propia declaración), y que dice claramente en el video que comparto abajo, que su testimonio iba a ser pactado», denunció en su mensaje Mouliáa, «en el audio mío de hoy, que sacan de contexto, yo simplemente pido que no mienta en mi contra, y que enseñe el Whatssp de esa mañana en el que le contaba que el acusado me había humillado e invadido, después de que además ya se hubiera descartado que mi denuncia fuera falsa».

En mensajes posteriores, Mouliáa es más directa en sus acusaciones: «Han pillado a Errejón manipulando a testigos», afirma en una respuesta a otro usuario de X. «¿Cómo es posible que no contéis que los audios son tras saber que habían pactado la declaración?», exclama en otro mensaje dirigido a los medios de comunicación.