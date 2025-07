Feijoo pide que los inmigrantes sin papeles que delincan sean deportados

Pedro Sánchez, este miércoles en Mauritania, recibido por el presidente del país africano, Mohamed Ould Ghazouani FERNANDO CALVO / Pool Moncloa | EFE

Ocho horas estuvo ayer Pedro Sánchez en Mauritania. Siete ministros lo acompañaron. Era la primera reunión de alto nivel entre ambos países, copresidida en Nuakchot por el socialista y el jefe de Estado mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, y por primera vez el aumento de la migración a Canarias no fue protagonista. La visita giró en torno al tema migratorio, sí, igual que las otras dos en el último año y medio, pero ayer —después de una reducción del 40 % en la llegada de cayucos al archipiélago— la narrativa fue distinta. Sánchez reivindicó la inmigración segura como factor de progreso para España, en una alusión velada a la violencia reciente contra la comunidad magrebí en Torre Pacheco.

«No cabe más que la expulsión»

Desde Madrid, Alberto Núñez Feijoo transmitió un mensaje bien distinto. «Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata», sentenció. Ante los incidentes en la localidad murciana, el presidente popular puso de manifiesto que se necesita seguridad y que faltan medios, al tiempo que apostó por «aplicar» y «mejorar» las leyes para que la multirreincidencia esté mejor tipificada en el Código Penal: «Con un señor que está de forma irregular, y delinque, comprenderán que no cabe más que la expulsión». Eso sí, sobre Torre Pacheco reconoció que el municipio no podría mantener su producción agraria sin la comunidad magrebí, y que «la delincuencia no se reduce con más delincuencia».

El Ejecutivo respondió a las declaraciones del líder popular denunciando que se limita a repetir a pies juntillas el discurso de Vox. Pero Santiago Abascal se apresuró en X (antes Twitter) a echar por tierra esa versión y, de paso, ensanchar su cisma con los de Génova. «Todos los inmigrantes que delincan se van», sean legales o ilegales, contestó a Feijoo, y sobre el PP dijo que «no se quiere enterar». El ultraderechista afeó «el pacto» de los populares «con el socialismo en Bruselas para mantener las fronteras abiertas»; un acuerdo que se traduce en «inseguridad y crímenes salvajes contra mujeres, niños y ancianos». Eso, por cierto, lo contradicen las estadísticas del INE, que muestran que España tiene el doble de extranjeros que en el 2005, pero una tasa de criminalidad más baja.

Cooperación ambiental

En cuanto a los resultados de la reunión con Mauritania, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, firmó un memorando de cooperación ambiental. Y Sánchez anunció que la Embajada española en el país africano contará, a partir del 1 de septiembre, con un representante económico para favorecer el comercio.