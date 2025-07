Alfonso Rueda: «Se se confirma o cupo, utilizaremos todos os medios ao noso alcance»

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abierto este martes la puerta a recurrir a la vía judicial en el supuesto de que se concrete el cupo catalán, lo que rompería la caja común y la solidaridad entre territorios. No obstante, el máximo mandatario gallego ha aludido a un escenario de confusión quizá calculado desde el Gobierno central. «O primeiro é saber que é o que acordaron, porque hai unha falta de transparencia», ha dicho respecto al acuerdo singular entre el Gobierno y el independentismo catalán.

Un pacto que, a su entender, suscita muchas dudas y que, para Rueda, podría obedecer a una estrategia calculada de Sánchez para no enfadar a todos y poder dar marcha atrás «ao darse conta do disparate», porque el independentismo «non se vai a saciar», advirtió. El presidente de la Xunta, pese a las dudas, considera que los indicios no son nada alentadores y que, de confirmarse un cupo similar al vasco, la Xunta no se quedará de brazos cruzados. «Utilizaremos todos os medios ao noso alcance», ha advertido.

Este pasado lunes, el propio conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, advertía de que con la reforma bilateral del sistema de financiación se están cambiando piezas fundamentales de la Constitución sin los consensos precisos, ni en el Congreso ni entre los territorios. Es decir, que existen fundadas sospechas de inconstitucionalidad.

Rueda se ha referido también a la posición de comunidades gobernadas por el PSOE, como Asturias o Castilla-La Mancha, críticas con la negociación bilateral, una postura que ha defendido como «valente». Preguntado sobre si Galicia renunciaría a recaudar sus impuestos, el presidente gallego ha advertido que todos los estudios rigurosos, en los que no se antepone la ideología, revelan que la generalización del sistema de cupo al conjunto de comunidades abocaría a la comunidad a un perjuicio.

Galicia perdería 2.128 millones de euros en el supuesto de que el modelo de concierto económico vigente ahora en el País Vasco y Navarra se extendiese al resto de comunidades de régimen común, según un informe del Foro Económico de Galicia hecho público a comienzos de este año. Este es el resultado de calcular el sistema de cupo en función de lo que pesa el PIB gallego en el conjunto del Estado y sin existir ningún mecanismo de solidaridad.

El presidente gallego ha apelado a que las comunidades autónomas mantengan una posición común y ha recordado que a «a unión fai a forza». En este sentido, Rueda dijo que la Declaración de Santiago sigue vigente. En noviembre del 2021, los presidentes autonómicos -pertenecientes a tres partidos políticos distintos- de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias firmaron un acuerdo en el que defendían que el nuevo modelo de financiación autonómica tuviese en cuenta el coste real de los servicios que se prestan por habitante, junto a otras variables demográficas como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento.

Propuesta del BNG

Por su parte, la portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, emplazó este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a negociar de manera urgente y de manera bilateral con el Estado un nuevo modelo de financiación hecho a la medida de los intereses de los gallegos y las gallegas, un sistema que le permita a Galicia tener la llave de su dinero para mejorar la educación, la sanidad o el sistema de la dependencia.

«A Xunta non pode perder un minuto máis submisa aos intereses do PP en Madrid. Euskadi xa ten cupo, Cataluña avanza na negociación dun modelo propio e Galiza non pode quedar atrás», ha advertido la diputada nacionalista, quien recordó que con el actual sistema de financiación, firmado «de puño e letra por Feijoo» en el 2009, a Galicia le fue mal, tal y como como constató un del Consello de Contas. En ese trabajo, según la diputada nacionalista, se cifraba la pérdida de recursos desde ese año en más de 18.000 millones de euros. «É fundamental rachar co traxe centralista e que se constrúa un a medida dos intereses dos galegos e as galegas», insistió Noa Presas.