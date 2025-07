Ella hacía la maleta para irse, él la tiró por el balcón y la dejó parapléjica: el Supremo confirma la condena al exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz

A la izquierda, el agresor condenado. A la derecha, su mujer, Raquel Díaz, antes y después de ser brutalmente atacada por Pedro Muñoz. LA 8 BIERZO | ASOC. CIUDADANA BIERZO YA

Leer la sentencia del Tribunal Supremo contra Pedro Muñoz Fernández, exconcejal de Ponferrada condenado a 16 años y 11 meses de cárcel por maltratar de forma reiterada a su mujer, Raquel Díaz, es desgarrador. Desde luego, por las graves consecuencias de su última agresión, el 27 de mayo de 2020. Durante el estado de alarma por la pasada pandemia, la lanzó por la terraza justo cuando ella, harta de ser pegada y vejada iba a irse para no volver. Después, según su relato en sede judicial, el político berciano la arrastró al interior de la vivienda y siguió pegándole. Una brutal agresión por la que quedó parapléjica, postrada para siempre en una silla de ruedas que más allá de las consecuencias de la discapacidad, le recuerda cada día el infierno al que fue sometida. Empezaron su relación en 2015, tras romper con sus anteriores parejas. Y se casaron en diciembre de 2018. La abogada Díaz, que hoy tiene 49 años, se convirtió en la segunda mujer del enfermero de psiquiatría. Años de relación durante los que Muñoz le hizo la vida imposible. Entre los hechos que se consideran probados en el fallo de Supremo están el «comportamiento violento e intimidante con constantes amenazas, humillaciones, agresiones físicas, maltratos psíquicos con una clara intención de menospreciarla, anularla, denigrarla, controlarla y dominarla mediante una verdadera subyugación psicológica».

Hoy cuento en @Cronica_ElMundo @elmundoes el antes y el después de Raquel Díaz tras un coma y 5 operaciones. El “accidente” que la dejó parapléjica ocurrió en la ‘casa de los horrores’ de Faustón, en Toreno (Bierzo). Ella contó qué pasó con su marido, hoy libre… Mirad las fotos pic.twitter.com/Sc2p386kwu — Susana Martín (@susamarting) June 19, 2022

Violencia constante y amenazas

El Alto Tribunal ha desestimado los recursos que habían presentado tanto el acusado como su mujer y ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. También la Audiencia de León había confirmado ya esta «relación tóxica», en la que siempre había que cumplir la voluntad del que fuera edil de Coalición por el Bierzo. Una de las cosas que más llama la atención es que la imagen política de Muñoz Fernández era a simple vista intachable. Antes de ser concejal en la ciudad leonesa fue alcalde durante 12 años de Toreno, la localidad donde estaba la casa de los horrores en la que agredió brutalmente a Raquel. Hoy allí es persona non grata por decisión del Pleno municipal. Sin embargo, hasta que en enero de 2024 no se produce la condena por parte del tribunal castellanoleonés, las mociones anteriores para llegar a esta declaración no salieron adelante por no existir «sentencia firme». El intento de la acusación particular de que fuera condenado también por homicidio en grado de tentativa, no salió adelante.

El ex alcalde de Toreno y ex concejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, condenado a más de 16 años de cárcel por maltrato a su ex mujer, Raquel Díaz, que quedó parapléjica. Absuelto de asesinato en grado de tentativa https://t.co/ErXKpTkz3i pic.twitter.com/RFrLhcUOa6 — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 10, 2024

Durante sus declaraciones ante el juez, el agresor intentó que lo sucedido pareciese un «accidente». Aunque el acusado estuvo dos años en prisión preventiva, quedó en libertad antes de celebrarse el juicio, según sus propias palabras, deseando un proceso que «acredite mi inocencia». Todo en medio de fuertes protestas de colectivos sociales por verle libre en la calle, lideradas por la Plataforma Contra las Violencias Machistas del Bierzo y Laciana. En su desfachatez, y según recogen medios bercianos, llegó a decir en su primera declaración tras el brutal ataque que «la única persona que Raquel tiene en la vida es a mí. Que me la den como está, no me importa».

Raquel Díaz, abogada en Ponferrada, tras la presunta agresión sufrida por ex esposo, quedó parapléjica y necesita asistencia para las actividades diarias, por lo que vive en una residencia. pic.twitter.com/VCM7jZYVB2 — Abogados Guzmán & Cubero (@AboGuzmanCubero) June 22, 2023

Indemnización millonaria

A los 17 años que tendrá que pasar Pedro Muñoz entre rejas, se suman las indemnizaciones económicas por el daño causado. 97.000 euros a la Junta de Castilla y León y 47.900 al servicio de sanidad de Castilla-la Mancha, dado su ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Para Raquel, a la que atacó según el magistrado «por el simple hecho de ser mujer» le corresponden 1,5 millones de euros, en un intento por paliar sus «síntomas de maltrato psicológico, sumisión y dependencia», «signos de estabilidad emocional», «desajustes psicológicos» y «estrés postraumático». A día de hoy, por las deficiencias psicofísicas que padece, la víctima no puede desarrollar ninguna profesión ni oficio y necesita asistencia durante todo el día para realizar sus actividades básicas.