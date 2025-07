Díaz confrontará este miércoles por primera vez con Sánchez por la corrupción

Yolanda Díaz, junto a Sánchez y Montero en una sesión de control del pasado junio. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Pese a llevar siete años en el Gobierno, el pleno monográfico sobre corrupción que se celebrará este miércoles en el Congreso dejará una imagen inédita, la de Yolanda Díaz yendo en público al cuerpo a cuerpo contra Pedro Sánchez. Hasta ahora, los dardos que la vicepresidenta segunda había dirigido al presidente del Gobierno al considerar «insuficiente» su respuesta a la corrupción los había lanzado a través de ruedas de prensa, intervenciones extraparlamentarias o, de forma aislada en alguna sesión de control.

La líder gallega, en un momento crítico para su partido y el espacio político del que forma parte -acaba de producirse la salida al Grupo Mixto de uno de los dos diputados de Compromís-, exigirá a su socio mayoritario de coalición el despliegue de la agenda social del Ejecutivo antes del verano y la puesta en marcha de medidas anticorrupción como la creación de una agencia dedicada a este fin.

Díaz ya subió a la tribuna en nombre de Sumar durante el debate de investidura de Sánchez, pero entonces ejercía entonces como vicepresidenta en funciones. En aquella ocasión, el PSOE y Sumar consideraron que se daba una imagen de cohesión ante los socios de investidura de las dos patas del Ejecutivo.

En las filas de Sumar consideran que no entraña un riesgo que Díaz intervenga en el Congreso en este debate sino una oportunidad, dado que expondrá la hoja de ruta de Sumar en materia de regeneración democrática y derechos sociales para salir de esta crisis.

Aparte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, asumirá el segundo turno de palabra que le corresponde a su grupo en el primer debate centrado en el caso Cerdán.

Por otro lado, le tocarán a IU y Comunes intervenir en la sesión de la tarde, centrada en la última cumbre de la OTAN y en las conclusiones del último consejo europeo. Se ha acordado también en el grupo parlamentario que el diputado de Compromís que continúa en Sumar, Alberto Ibáñez, y el parlamentario de Més per Mallorca Vicençs Vidal también asuman parte de la intervención de Sumar.

Jornada «decepcionante»

En Podemos, por su parte, no esperan nada de la comparecencia del presidente y su líder, Ione Belarra, cree que la jornada «será decepcionante». Los morados creen que el líder socialistas anunciará «medidas cosméticas» para «sobrevivir» a la llegada del verano. «Sánchez no es ni será parte de la solución anuncie lo que anuncie. No puede pilotar el proceso de regeneración democrática», ha zanjado Belarra en rueda de prensa en el Congreso.

Podemos aspira a armar una alternativa que suponga un sorpasso al PSOE como estuvo a punto de producirse en las generales del 2016, cuando los morados se quedaron a apenas 300.000 votos de los socialistas, un escenario que, sin embargo y a tenor de las encuestas, es un escenario que se avecina lejano. «La solución no pasa por una moción de confianza o una moción de censura, sino construyendo una alternativa al bipartidismo. Lo que ocupa el debate parlamentario no son los temas que preocupan a la gente, como la vivienda, sino los problemas de los políticos. Hay que construir la alternativa que casi fue posible en el 2017 y el 2016. Nosotras vamos a estar en construir esa alternativa», ha insistido Belarra.