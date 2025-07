Page dice que no cree en un partido que se vanagloria de tener un «puto amo»

La nueva portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. CHEMA MOYA / EFE

El debate interno en el PSOE continúa después del tenso comité federal celebrado el pasado sábado. Los audios filtrados sobre las intervenciones de los diferentes dirigentes del partido muestran la tensión vivida en al máximo órgano del partido entre congresos. El pronunciamiento crítico del presidente de Castilla-La Mancha, y la agria respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, marcaron la cita. «La clave está en si seguir aguantando, por muy valeroso que sea, no deja de ser cavar más un agujero y agrandar la hipoteca de los que tienen que venir detrás de nosotros», dijo Page.

«Yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que decías que estábamos en la duda de si seguiríamos en los órganos del partido o podríamos acabar en la cárcel. Y sin embargo, nos ha felicitado. Me parece un ejercicio de hipocresía insoportable», le reprochó Puente, que, al contrario que Page, indicó que la crisis más grave que ha vivido el PSOE fue el caso Roldán y el caso GAL, con un recado a Felipe González al decir que «quien hoy le pide a este secretario general que se vaya, estaba allí en la puerta de la cárcel a acompañar a ese ministro (José Barrionuevo)».

Sánchez, mañana en el Congreso

Este lunes, Page, que no pudo contestar a Puente en el comité, dijo que él no cree «en un partido que se vanagloria de tener un puto amo» y que «la mayoría del partido no está de acuerdo con Óscar Puente». Y acusó directamente a Sánchez querer «demostrar que tiene tanta fuerza, que lo que consigue es que con que una sola piedra se mueva se tambalee todo el edificio». «Los mejores capitanes son los que evitan que se hunda el barco», añadió, en réplica a Sánchez.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, consideró este lunes que hay un «apoyo cerrado» a Sánchez tras el comité federal y que la de García-Page es «una posición claramente minoritaria».

En ese ambiente, Sánchez se enfrenta mañana a la prueba de dar explicaciones en el Congreso por la corrupción. Sus socios de coalición de presionan al PSOE advirtiendo de que esa comparecencia decidirá el rumbo de la legislatura. «Si el miércoles el PSOE habla solo en su nombre, nosotros lo haremos en el nuestro», aseguró la portavoz de Sumar Lara Hernández. Sumar insiste en que Sánchez cree que «con retórica y anuncios vacíos para ganar tiempo es suficiente».

Exigió por ello medidas anticorrupción y sociales «con carácter de urgencia». El PSOE no se ha puesto en contacto con Sumar desde la reunión de seguimiento del pacto del pasado miércoles. Y, ante ese silencio, Sumar ha decidido impulsar sus propias iniciativas, como la votación de la toma en consideración de una proposición de ley para la creación de una oficina anticorrupción. Hernández calificó de «extrema gravedad» la situación tras el caso Cerdán y anunció que el 12 de julio el grupo coordinador de Movimiento Sumar tendrá un debate «sereno y riguroso» sobre este asunto. Más duro se mostró el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que acusó a Sánchez de «desviar la atención» con los cambios internos en el PSOE de una corrupción que es «estructural» entre los socialistas.

El PSOE se muestra confiado

Los socialistas confían sin embargo en que el potente paquete de medidas que anunciara mañana Sánchez convencerá a sus socios y el país saldrá reforzado tras su intervención. La nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, explicó que esas medidas solo las conoce Sánchez, pero irán encaminadas a «fortalecer» el «sistema de administración» pública.

Mínguez trató de minimizar las críticas de García-Page tras el comité federal asegurando que es la «muestra» del «debate vivo» dentro de la organización. «Todos compartimos unas siglas, somos socialistas», proclamó durante su primera rueda de prensa desde Ferraz. La nueva portavoz socialista acusó a Feijoo de haber «estado coqueteando con el narcotráfico». «En nuestro partido hubiera sido expulsado hace años», aseguró.