La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey: «Las mujeres siempre llegamos al poder cuando hay que arreglar el desaguisado que han dejado hombres»

Recién aterrizada en A Coruña desde Madrid tras acudir al Congreso Federal del PSOE, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, atendió a La Voz y reafirmó la postura que mantuvo el viernes en el encuentro en el que Pedro Sánchez convocó a las secretarias de Igualdad del partido en toda España. «Hice una intervención en dos partes que se ha filtrado a la prensa y no la voy a negar. Por un lado, le hemos dado apoyo al secretario general, en tanto y cuanto no se está cuestionando la continuidad del Gobierno y creo que se ha actuado con contundencia y, por otro, lo que he pedido es que no tengamos un feminismo reactivo de reaccionar siempre que hay un escándalo o pasa algo, sino que este sea un feminismo proactivo».

Para la regidora de A Coruña eso pasa «por poner la agenda feminista en el centro». «Hay que llevar una ley integral para abolir la prostitución y las resoluciones de los congresos hay que cumplirlas y tomarse en serio las políticas feministas».

Además, Inés Rey indica que advirtió «contra los acantilados de cristal porque está muy bien que las mujeres lleguemos a los puestos de poder, pero siempre llegamos cuando hay una crisis y cuando hay que arreglar el desaguisado que han dejado normalmente hombres. Entonces, dije que me alegraba mucho por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, me alegro mucho por ella, pero que nosotras no somos ni bomberas ni cuidadoras perpetuas, que nosotras estamos ahí para liderar y para estar en los espacios de poder igual que los hombres y todavía quedan espacios en los que no estamos».