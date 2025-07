Feijoo: «Si no conseguimos el cambio de gobierno, habremos fracasado»

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Empujado por los suyos en un congreso en clave electoral, sin que haya trascendido apenas confrontación ideológica interna, Alberto Núñez Feijoo compareció este sábado ante los compromisarios del PP para presentar oficialmente su candidatura, la única que concurre a la presidencia del partido. Y lo hizo como si en lugar de tratarse del cónclave del PP, fuese el mitin de cierre de una campaña en la que se siente muy favorito. «No estamos aquí por nosotros, por nuestra vanidad personal, sino por España: no convocamos este congreso para el PP, sino para la nación, es una respuesta nacional a la decadencia, a la división, a la fatiga política», dijo el líder de los populares ante un auditorio entusiasta. Con Isabel Díaz Ayuso a un lado y la bendición de los expresidentes Aznar y Rajoy, a Feijoo y la cúpula del partido solo le faltaba ya para disparar la euforia la crisis vivida en la sede del PSOE, con la salida de Paco Salazar de la ejecutiva por presunto comportamiento indecoroso con las mujeres.

«Este congreso para nuestro país ya ha merecido la pena. Y nos estamos dando las fuerzas que necesitamos para llegar; no hay más que comparar lo sucedido en Ferraz esta mañana con lo que ha pasado aquí durante más de dos días», dijo Feijoo. Pero el líder de los populares fue más allá y advirtió de que el trabajo no acabará este fin de semana, porque el objetivo es llegar al Gobierno de España. «Estamos aquí por el cambio, y si no lo conseguimos, habremos fracasado», pronosticó el único candidato a la presidencia del partido.

Feijoo dedicó una buena parte de su discurso a explicar cuáles deberían ser las claves de la próxima legislatura, un mandato, dijo, que será determinante para salvar al país del deterioro democrático, en línea con lo expresado ya por Aznar en la primera jornada del congreso. En resumen, está en juego el futuro de España, su unidad, el proyecto fraguado en la Transición. «Conmigo España nunca estará en venta», dijo Feijoo, que aprovechó su discurso para esbozar diez compromiso si llega a nuevo presidente. Una especie de manual de decencia.

En su intervención a los compromisarios, Feijoo apeló a la centralidad para impulsar el proyecto del PP. Un partido, sostuvo, que debe volver a ser una organización que alcance los diez millones de votantes. Feijoo se refirió al centro reformista, donde caben los democristianos, los liberales y los conservadores, pero su discurso iba dirigido también a una amplia mayoría social desencantada con las cesiones al independentismo y con los escándalos de corrupción. «Si hago lo que hace él», dijo en referencia a Sánchez, «echadme».

En un clima de euforia y de optimismo, algo impensable cuando convocaron el congreso a comienzos del pasado mes de mayo, Núñez Feijoo se atrevió a lanzar un pronóstico. «A mentiras, maniobras, propaganda y a enfrentar a los españoles ganan los socialistas, pero a valores, convicciones, proyecto, servicio y democracia, nosotros. ¡Los vamos arrasar!».