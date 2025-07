Rebeca Torró será la nueva secretaria de Organización de un PSOE que cambia su estructura

Rebeca Torró, en un acto el pasado día 23 de junio como secretaria de Estado de Industria A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha nombrado como nueva para secretaria de Organización del PSOE a Rebeca Torró, quien sustituirá a Santos Cerdán como número tres del partido tras su implicación en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública, según han informado fuentes del PSOE.

Rebeca Torró Soler (Ontinyent, Valencia, 1981) es la actual secretaria de Estado de Industria. Es licenciada en Derecho y abogada. Comenzó su carrera política como teniente de alcalde y concejala de Urbanismo de su localidad natal, y más tarde fue vicepresidenta y diputada de Hacienda en la Diputación de Valencia. En 2016 fue nombrada directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, y en mayo de 2019 secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat.

Además, habrá tres nuevos adjuntos a la Organización del partido, dos hombres y una mujer, ampliando de dos a cuatro el número total de personas que comandarán la estructura y funcionamiento interno del PSOE. Todos ellos compaginarán su cargo con otras secretarías del partido. La primera adjunta tendrá el cargo de secretaria de Coordinación Territorial y será la diputada almeriense Anabel Mateo Sánchez, actual secretaria de Municipios del Litoral del Comité Ejecutivo del PSOE. El adjunto segundo será el sevillano Francisco J. Salazar Rodríguez, que compaginará su cargo en Organización con el que tiene actualmente, secretario de Acción Electoral y Análisis del PSOE.

Por último, el tercer adjunto a la Secretaría de Organización y también secretario de Transparencia y Acción Democrática y Transparencia será el madrileño Borja Cabezón, uno de los encargados de dirigir la Secretaría de Organización de manera interina hasta la celebración del Comité Federal de este fin de semana.

Estos nombramientos serán ratificados en la reunión del Comité Federal del PSOE de este sábado.

Los primeros cambios en el seno socialista empezaron a emanar ya este jueves, antes del cambio en el organigrama anunciado este viernes.

Fuentes de la secretaría de organización provisional confirmaban ayer que los elegidos para salir son personas que, o bien eran cercanas a Cerdán, o bien tienen incompatibilidades territoriales. Sería el caso de Javier Alfonso Cendón, secretario provincial de León y al mismo tiempo responsable de Ciencia, Innovación y Universidades, hombre próximo a Cerdán, y Juanfran Serrano, adjunto a la secretaría de organización y su inseparable en el Congreso. El pasado 12 de junio, cuando se publicó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señalaba como el cabecilla de una presunta trama corrupta que cobraba mordidas, se pudo ver a Serrano en el escaño junto a Cerdán leyendo el documento.

Sus salidas fueron organizadas entre Sánchez y su número dos en el Gobierno y en el partido, María Jesús Montero. Sin embargo, aún no se ha tenido conocimiento del futuro de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la secretaria general del grupo parlamentario, Montse Mínguez, o la gerente, Ana María Fuentes.

Por otro lado, los estatutos del PSOE decretan que no puede haber más de un 10 % de los integrantes de la dirección del partido con otros cargos orgánicos. Es decir, no se podría permanecer en la ejecutiva y ostentar un cargo regional. Algo que ya se acordó en el último congreso del partido en Sevilla, en el que se adoptó esta medida para evitar concentraciones de poder en determinadas figuras y descentralizar las capacidades políticas. Hasta ahora, no se habían aplicado.

De menor confianza

De las otras salidas, algunas tendrán que ver con compromisos electorales para el año que viene. El PSOE tendrá que encarar unos comicios complicados en Andalucía y en Castilla y León, donde gobiernan el PP con mayoría absoluta y con Vox respectivamente. Y no está claro que Sánchez se quiera librar de ninguna de sus primeras espadas para este cometido. María Jesús Montero, líder del PSOE-A, anunció que dimitiría llegado el momento, y ministros como Pilar Alegría u Óscar Puente, que ostentan cargos provinciales o autonómicos, son ya de la máxima confianza del presidente. Previsiblemente, los «purgados» serán de segunda línea o piezas irrelevantes para estos comicios.

De entre estos, destacan el secretario de reforma constitucional, Paco Lucas; el de política municipal, Alejandro Soler; la de políticas sociales, Manuela Berges, la portavoz de Ferraz, Esther Peña; y las vocales Tania Baños y Sabrina Moh. Todos ellos tienen responsabilidades territoriales. Hasta mañana habrá sorpresas.

El líder del PSOE celebra el viernes un acto con mujeres y anunciará los primeros cambios

El PSOE va a llevar a cabo un acto protagonizado por mujeres socialistas este viernes, que servirá de previa al Comité Federal del día siguiente, en el que el partido afrontará la sustitución del hasta ahora secretario de organización, Santos Cerdán, en prisión por encabezar una presunta trama corrupta de cobro de mordidas.

En el acto, previsiblemente se anunciarán las primeras medidas que tiene preparadas el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, para afrontar la crisis abierta en el partido tras el escándalo de Cerdán, Koldo y Ábalos.