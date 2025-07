El BNG no participará de la reunión convocada por Sánchez hoy, que considera una especie de «cuestión de confianza individualizada»

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El Bloque Nacionalista Galego -en principio citado para mañana al mediodía- no asistirá a la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las fuerzas políticas que apoyaron su investidura. El BNG considera ronda de encuentros como una especie de cuestión de confianza abordada de forma individualizada con cada fuerza política, que pretende escenificar un respaldo que debe ganarse con hechos, no con gestos ni declaraciones vacías.

Además, el BNG no va a participar en el intento de blanqueo que el PSOE está llevando a cabo en relación con los casos de corrupción que afecta a sus filas. «Nun momento no que están a sair a luz informacións graves sobre prácticas corruptas vencellas a membros do PSOE, o Goberno non pode buscar unha foto de respaldo que desvíe a atención ou pretenda diluir responsabilidades», afirma Nestor Rego.

El BNG recuerda que su apoyo al actual Ejecutivo se limitó al Acuerdo de Investidura, que fue claro y concreto: apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de compromisos firmes con Galiza. El BNG ya ha cumplido su parte. Ahora, es el Gobierno quien debe ejecutar lo pactado, sin excusas ni maniobras de dilación.

El BNG reitera su compromiso con la regeneración democrática, la lucha firme contra la corrupción y la defensa de los intereses de Galiza. Para ello «son necesarias políticas valientes, transparencia institucional e unha actuación exemplar por parte do Gobierno, máis aló de escenificacións de cara á galeria», afirma.

En cuanto a los casos de corrupción y, con el objetivo de depurar responsabilidades, caminar hacia un Estado verdaderamente democrático, el BNG entiende que son necesarios dar pasos -con hechos- en el despliegue de políticas efectivas en la lucha contra la corrupción, la regeneración democrática y el avance en la conquista de derechos.