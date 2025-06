Prisión provisional para Cerdán por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de obras

Llegada de Santos Cerdán esta mañana al Supremo a las 9.49 horas y en la que no hizo ningún tipo de declaración SERGIO PÉREZ | EFE

El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El Supremo tomó así en consideración la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado prisión provisional sin fianza por «alto» riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, en la vistilla que se ha celebrado tras concluir la declaración del exdiputado socialista en el Tribunal Supremo, según informan fuentes jurídicas. La postura del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha cambiado con respecto a los otros dos principales investigados del caso Koldo, José Luis Ábalos y el propio Koldo García, sobre los que el juez instructor Leopoldo Puente mantuvo la semana pasada las medidas cautelares ya impuestas con el apoyo del fiscal: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales ante la autoridad judicial.

El ex número tres del PSOE declaró por espacio de una hora y media como investigado a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al exministro de Transportes y su entonces asesor, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública. Cerdán, que ha negado todos los indicios y que ha asegurado que «no se ha llevado ni un euro», según han señalado fuentes jurídicas, llegaba al Supremo poco antes de las 10.00 de la mañana acompañado de su abogado, Benet Salellas, en medio de una gran expectación mediática y entre gritos de «corrupto».

Sánchez, sobre la prisión para Cerdán: «Actuamos con contundencia y ahora es el momento de la justicia» M. A. Alfonso

Durante su comparecencia, en la que ha respondido solo a las preguntas de su abogado y se ha ofrecido a contestar al juez, aunque este no ha querido intervenir, Cerdán ha asegurado sobre las grabaciones de Koldo que le incriminan que «no sabe si es su voz, ni conoce la fecha de las mismas y menos aún su literalidad», por lo que abre la puerta a elaborar un informe pericial para conocer su veracidad. «No he pagado a Ábalos ni a Koldo, tampoco se ha llevado dinero el PSOE. Solo he recibido 600 euros de Koldo por una deuda que él tenía conmigo», ha señalado para desmentir también la presunta financiación ilegal del partido.

Del mismo modo, el exdirigente socialista ha rechazado que tuviera participación en Sevinabar, una de las empresa clave de la investigación, y ha quitado validez a la «escritura privada» que firmó con el administrador de la mercantil, Antxon Alonso, investigado en la causa. «El contrato dice que no se ejecutó (no se elevó ante notario) y que se rompió a los pocos días», ha añadido. El motivo de su interés por esta empresa, entonces una consultora, es que en el 2015, tras un nefasto resultado electoral del partido en Navarra, estuvo cerca de abandonar la política y Alonso le ofreció trabajar con él, «pero nunca se cumplió», ha dicho.

Cerdán dice que el dueño de Servinabar le ayudó en sus contactos con el PNV y Bildu

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha declarado en el Tribunal Supremo que el empresario Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, la empresa bajo sospecha por los amaños en adjudicaciones de obra pública en Navarra, le ayudó en sus contactos políticos con el PNV y Bildu, dos de los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el interrogatorio ante el instructor Leopoldo Puente, Cerdán ha situado en 2006 el inicio de sus lazos con Alonso y en 2011 las conversaciones para intentar incorporar al PNV a un cambio en el Gobierno de Navarra, dirigido entonces por UPN. «Alonso tiene relación de amistad con gente» de la formación peneuvista y del mundo abertzale, ha testificado el ex alto cargo socialista. «Me ayudaba a hablar con ellos», ha reconocido.

Los contactos comenzaron en una etapa en la que los socialistas navarros estaban electoralmente a la baja y Cerdán se llegó a plantear incluso dejar la política.

El vuelco en el Ejecutivo Foral se produjo finalmente cuatro años más tarde, en 2015, cuando la coalición Geroa Bai, encabezada por Uxue Barkos y con el PNV integrado en esa alianza de partidos nacionalistas, desalojó al regionalismo de derechas. Un cuatrienio después, los socialistas recuperarían el Gobierno gracias al aval de EH Bildu a María Chivite.