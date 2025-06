Puigdemont acusa al Tribunal Supremo de «prevaricador» por no aplicarle la amnistía

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. Pablo Garrigós | EFE

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reaccionó este viernes a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía, pero no asegura que se le pueda conceder a él por no concretar si es aplicable o no al delito de malversación, asegurando que «el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando» después de que el Constitucional avalase la ley de amnistía. «Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, pero cada vez que fuerzan las costuras del Estado de derecho la grieta se va haciendo más grande, hasta el punto de hacerla insostenible», aseguró Puigdemont en un mensaje de vídeo distribuido por Junts.

Según Puigdemont, «la actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la decisión» del Constitucional. A su juicio, el hecho de que no se aplique la ley de amnistía «ha abierto una profunda crisis» y es «otra muestra de la estafa democrática del régimen monárquico español». El líder de Junts consideró que la ley de amnistía es «necesaria pero no suficiente» para resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado y afirmó que «no cierra ninguna crisis, sino que, en todo caso, abre una profunda, que es la que representa que una ley aprobada y ahora constitucional no sea aplicada».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró también que la ley de amnistía y su constitucionalidad son una conquista del independentismo. Criticó a quienes cuestionan la norma y señaló que en España hay «más comprensión con las armas que con las urnas». A su juicio, los que critican la amnistía no lo hacían con los indultos del 23-F o del GAL, en respuesta a las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González.

Turull afirmó que tras el aval a la ley de amnistía el juez del Supremo Pablo Llarena debería levantar de inmediato la orden de búsqueda y captura contra Puigdemont y los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín.

«Yo participé en la redacción de la ley, es clarísima», dijo Turull, que aseguró que era algo que no producía «dudas», pero «tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, de Marchena, Llarena, etcétera», sostuvo el número dos de Junts.

Turull se burló de las peticiones de Pedro Sánchez y Salvador Illa de que se aplique la norma. Aseguró que le hace «un poco de gracia» porque ambos afirmaron previamente que no se concedería ninguna amnistía.

El PP ve la ley inmoral

Desde el PP, su portavoz, Borja Sémper, dijo que su partido «acata» la sentencia del Constitucional aunque reivindicó su «perfecta legitimidad» para discrepar de esta decisión que ha tomado un órgano «que es político y no jurisdiccional». «Todo el mundo sabe que la ley de amnistía, aparte de ser amoral e inmoral, es una norma inconstitucional», recalcó, insistiendo en que la amnistía «es una transacción mercantil para permitir que Pedro Sánchez llegue a la presidencia del Gobierno».

El eurodiputado de los Comunes Jaume Asens aseguró que el aval del Constitucional a la amnistía es una «buena oportunidad» para que Pedro Sánchez se reúna Puigdemont porque sería «simbólicamente útil».