El Gobierno prevé comenzar en agosto el traslado de menores migrantes a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras la reunión con las comunidades. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Gobierno comenzará a trasladar a menores inmigrantes desde Canarias y Ceuta a la Península «en verano, pero no a comienzos de verano», como estaba previsto, según explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La razón del retraso es que, una vez más, su departamento y las comunidades autónomas no llegaron a un acuerdo para el reparto de los jóvenes durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este viernes en Madrid.

Rego culpó de este nuevo retraso a las comunidades del PP, que «han venido a la reunión de vacío y solo a poner palos en las ruedas». La ministra aseguró que, «pese a todo», y si no hay acuerdo antes, el reglamento que servirá para aliviar la situación del archipiélago canario, derivado del real decreto aprobado el 10 de abril en el Congreso, irá «en breve» al Consejo de Ministros. «La ley está para ser cumplida, no se encuentra sujeta a la interpretación de ninguna comunidad», dijo Rego, que aclaró que la reunión era «a título informativo» y los planes del ministerio «siguen su curso».

Mientras, las autonomías gobernadas por el PP volvieron a mostrar su oposición frontal a los planes de la ministra y denunciaron «la falta de diálogo y transparencia» del Gobierno central. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, afirmó que la reunión fue «más de lo mismo» y acusó al ministerio de actuar «desde la imposición, el chantaje y la cesión permanente a sus socios separatistas».

Juventud e Infancia señaló que los traslados «serán financiados totalmente por el Gobierno central», pero aquí también se encontró con el rechazo de las autonomías, que consideran insuficientes los cien millones que contempla el decreto para financiar los traslados. «De nuevo encontramos el bloqueo de las comunidades del PP que han vuelto a venir con actitud beligerante, muy centradas en lo procedimental, con poca argumentación política o, si me lo permiten, con la única argumentación de hacer prevalecer la agenda ultra de Vox», aseveró Rego.

En principio, aunque el encuentro de este viernes —el cuarto sobre el reparto de los menores— se planteaba como el definitivo, Juventud y las comunidades volverán a reunirse en julio. Si finalmente no se alcanza un acuerdo, el ministerio recuerda que aplicará el real decreto de abril, pero las comunidades del PP confían en la carta de los tribunales para no cumplir con el plan. El real decreto está recurrido ante el Tribunal Constitucional por 11 autonomías, todas del PP, además de Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas.

Las demandas de Galicia

«Hoxe aproveitei a conferencia sectorial para reiterar as demandas de Galicia —declaró la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García—, que son comúns á inmensa maioría do resto de comunidades: consenso, planificación e financiación. Lamentablemente, a ministra non aportou ningún dato nin ningunha previsión máis alá da súa intención de comezar cos traslados no verán».

En la conferencia sí se aprobó, por otro lado, la distribución de 22 millones de euros para Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2), como parte de una partida presupuestaria que el ministerio otorga todos los años desde el 2022 a las comunidades con mayor presión en sus sistemas para ayudarlas con los esfuerzos de acogida. Juventud recordó que cada comunidad deberá habilitar 32 camas por cada 100.000 personas para acoger a los menores inmigrantes.