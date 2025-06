El Gobierno aprobará la segunda parte del plan de defensa el próximo martes

La ministra Margarita Robles, ayer en la Comisión de Defensa del Senado, junto al presidente de la misma, José Manuel Rey Varela, también alcalde popular de Ferrol. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Un avión para instruir a pilotos de caza, un helicóptero, una radio táctica, un satélite de observación, dos buques, un obús autopropulsado, modernizar seis fragatas... Estos son algunos de los 31 nuevos programas militares incluidos en el plan de defensa que el Gobierno anunció el pasado 22 de abril y que está dotado con 10.471 millones de euros para cumplir el compromiso con la OTAN de aumentar la inversión en seguridad del 1,43 % del PIB en el 2024 al 2 % en el 2025, alcanzando así un total de 33.123 millones. Los primeros quince programas ya tienen autorizado el techo de gasto para iniciar las contrataciones, y el de los dieciséis restantes será aprobado el próximo martes por el Consejo de Ministros, según anunció este viernes la titular del ramo, Margarita Robles, durante su larga comparecencia —casi tres horas— ante la Comisión de Defensa del Senado y que había sido solicitada por el Grupo Popular.

«Los nuevos programas de armamento y material no contarán con sistemas, equipos o componentes procedentes del Estado de Israel», sino que serán fabricados por empresas españolas —el 89 %— y del resto de Europa, aseguró la también exmagistrada, quien reconoció que «excepcionalmente» algún repuesto podría proceder del país que gobierna Benjamin Netanyahu y que bombardea desde el 7 de octubre del 2023 la Franja de Gaza, donde los civiles asesinados ya superaban los 56.300 este viernes.

Robles insistió en que este gasto militar no supondrá «grandes reformas ni comprometer la inversión en el estado del bienestar», pese a no tener aprobados los Presupuestos para este año, y apuntó como vías de financiación la reasignación de otras partidas no ejecutadas y de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«En el 2035, dios dirá»

Con la mayoría de los socios de investidura criticando esta «escalada armamentística» y la oposición exigiendo que esta se vote en el Congreso, la ministra defendió la postura de Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en La Haya, de no refrendar una inversión del 5 % del PIB ya que su cumplimiento es «absolutamente imposible» porque no hay industria capaz de absorberlo ni personal cualificado, valoró.

En su opinión, solo hay dos posturas posibles: la de los países que se comprometieron, pero piensan «en el 2035, dios dirá»; y la «más sincera y honesta» del socialista, que se desmarcó de ese porcentaje consensuado por el resto a través de una carta remitida al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en la que solo aceptaba el 2,1 % del PIB, y que fue anexada al texto del acuerdo, junto a la respuesta del neerlandés aceptando la propuesta.

«No ha habido ningún acto de firma. No habrán visto firmar al presidente del Gobierno porque no funciona así», explicó Robles al senador del PP Fernando Gutiérrez, que había acusado al jefe del Ejecutivo de engañar a los ciudadanos al asegurar que, tras la negociación, a España se le permitiría más «flexibilidad».

«España no aceptó, pero lo hará»

Y nadie mejor para dar veracidad a las palabras de Sánchez, aunque no fuese esa su intención, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este viernes lanzó una nueva advertencia. «España no aceptó, pero lo hará, por supuesto, garantizado que lo hará. Ese fue el único país que intentó evitar poner el dinero», se quejó en la Casa Blanca. El republicano ya había amenazado el miércoles pasado con negociar «directamente» con Madrid un acuerdo arancelario y hacerle «pagar el doble», mientras el socialista le había replicado que la política comercial es competencia de Bruselas.