El abogado de Puigdemont presentará un recurso de amparo para aplicar la amnistía y que pueda volver a Cataluña

Pablo Garrigós | EFE

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado este jueves que ya está preparando el recurso de amparo para que se aplique la ley de amnistía sobre Puigdemont y pueda regresar a Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado dicha ley.

En una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press antes de hacerse pública el aval del TC, Boye ha explicado que, una vez pueda leer la sentencia detalladamente, tendrá hasta finales de julio para presentar el recurso pero no agotará el tiempo. «El problema no está en la ley de amnistía, que hoy entendemos que se va a declarar constitucional, sino en los jueces que no quieren respetar la voluntad del legislador y aplicarla», ha añadido; sobre un eventual regreso del expresidente catalán, ha dicho que este regresará cuando se levanten las medidas cautelares.