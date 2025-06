Belarra vuelve a exigir no aumentar el gasto militar: «Fuck Trump, fuck OTAN»

EUROPA PRESS

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a exigir este miércoles al Gobierno no firmar un aumento del gasto militar en una pregunta parlamentaria en el Congreso en la que se ha referido a la cumbre de la Alianza Atlántica en estos términos: «Fuck Trump y fuck OTAN» (Que se joda Trump y que se joda la OTAN).

En una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Belarra ha leído la conversación filtrada ayer entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que este le decía al dirigente americano que Europa iba a «pagar a lo grande» y ha acusado al Gobierno de mentir sobre que España no va a aumentar la partida en gasto militar.

«La mentira tiene las patas muy cortas y esta vez a ustedes no les ha durado ni 24 horas, hoy en la cumbre de la OTAN van a firmar la mayoría traición a la gente trabajadora de este país desde que Zapatero aceptó las políticas de austeridad hace una década», ha espetado la líder de Podemos.

Belarra ha dado por hecho que España se va a comprometer con la OTAN a aumentar el gasto militar al 5 % del PIB y que este se va a hacer «con brutales recortes» a los servicios públicos.

Aún así, ha vuelto a exigir que firmen un acuerdo con «ningún aumento» y que el Gobierno saque a España de la OTAN «una organización criminal y terrorista». Además, ha apuntado a que España está «siguiendo las órdenes de Trump» y así está «poniendo en peligro» a la ciudadanía.

Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Montero ha asegurado que Belarra es «la única persona en el mundo» que no se ha enterado de que España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. «Este Gobierno y este presidente, contra viento y marea del conjunto de la comunidad internacional, ha mantenido una posición propia diciendo que no pensaba subir el gasto por encima del 2 % del PIB frente al 5 que se nos quería imponer», ha añadido.

El primer ministro belga, sobre el gasto en defensa: «Si Sánchez puede cumplir con el 2,1 % del PIB, es un genio» La Voz

Montero ha lamentado que Podemos de más «credibilidad» a los «tuits que a los posicionamientos oficiales» y ha recordado que el Ejecutivo «defiende la paz y no va a subir el gasto en defensa».