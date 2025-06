Una paciente muerta y ocho sanitarios intoxicados por un incendio intencionado en un psiquiátrico de Valencia

Ana Escobar | EFE

Tarde de angustia y nervios en el hospital La Fe de Valencia. Un incendio intencionado desatado este lunes por la tarde en su planta de Psiquiatría ha dejado como saldo trágico una paciente fallecida y ocho sanitarios atendidos por inhalación de humo. El siniestro, declarado en la Torre D, ha alarmado a pacientes, familiares y a los propios sanitarios del centro, que han avisado a los bomberos. El fuego, que se ha declarado alrededor de las seis de la tarde, ha obligado a desalojar la planta séptima, en la que se ubica la unidad mencionada, y el piso seis. El incendio habría sido provocado por uno de los internos de Psiquiatría y la víctima mortal es también una mujer de la unidad. El propio personal del hospital ha evacuado a los enfermos antes de la llegada de los bomberos.

La confusión vivida por el siniestro ha desatado además otra situación. Dos pacientes, internos en esa misma unidad de Psiquiatría, han aprovechado los momentos de confusión para fugarse del hospital, sin que los vigilantes hayan podido evitarlo. Uno de ellos ha sido interceptado por dos policías nacionales en la avenida Giorgeta. El otro ha sido localizado poco después en los aledaños del centro hospitalario. A primera hora de la noche había un detenido por estos hechos, que es precisamente esa persona interceptada por la Policía. El suceso se habría producido al incendiar un colchón que, por ser ignífugo, no provocó llamas aunque sí una densa columna de humo.

Las ocho personas heridas, todos trabajadores del hospital, han sido atendidas en Urgencias por inhalación de humo. Las mismas fuentes comentaron que siete han sido dados de alta, ninguno ha sido ingresado en la UCI y un trabajador se ha quedado en observación pendiente de evolución.

No hay más «desaparecidos»

Las mismas fuentes han reiterado que en estos momentos ya «no hay ningún paciente desaparecido», tras unos momentos de incertidumbre al no estar claro el paradero de algunos enfermos. Tanto la Policía Local como la Policía Nacional habían organizado dispositivos de búsqueda.

La densa humareda negra ha desatado también una intensa alarma en la ciudad. El humo se ha divisado desde varios kilómetros de distancia y ha desatado numerosas llamadas de alerta al 112. No se ha llegado a ver fuego desde el exterior, pero sí un denso humo. Los bomberos han ventilado la planta afectada durante varias horas hasta dar por extinguido el incendio. Ha sido entonces cuando los bomberos han localizado a la fallecida en el interior de Psiquiatría. Un equipo de Policía Científica se ha desplazado al hospital para hacerse cargo de la investigación de las causas del incendio. Según las primeras pesquisas, el fuego ha sido intencionado y provocado por uno de los internos.

Mientras dos de las plantas eran desalojadas, el resto de los pacientes de las otras unidades de la Torre D han sido confinados en sus habitaciones, tras indicarles los bomberos que no salieran, en aplicación del protocolo. En torno a 80 pacientes han tenido que ser trasladados de sus habitaciones; 56 de ellos se quedan en otras camas del centro, mientras que los 24 de Psiquiatría van a ser realojados al menos esta noche en el hospital Clínico.

Tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazon, como el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y el portavoz del Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, se han personado en La Fe para reunirse con los miembros de los bomberos, sanitarios y Policía científica para enterarse de los pormenores de lo ocurrido. A su vez, los familiares de la fallecida están siendo informados y apoyados por psicólogos.

Una enfermera de Pediatría del centro, también en la Torre D, Monty Lozano, ha explicado así lo sucedido: «Estábamos trabajando y han subido los bomberos preguntando por dónde estaba la escalera de emergencia. Han desalojado las dos salas de espera más cercanas a Psiquiatría, porque olía a humo, y la dirección del hospital nos ha indicado que el incendio podía haber sido provocado por uno de los pacientes. Ahora sólo tenemos en funcionamiento una sala de espera».

No es la primera vez que se produce un siniestro en el que es el mayor hospital de la Comunitat Valenciana, aunque sí uno de los más graves. En el 2019, un pequeño incendio en un patio interior dónde había cartones y cierto material de obra acumulado desató la alerta entre pacientes y familiares, con la consiguiente intervención de los bomberos. Toda la dotación del parque Sur de Bomberos de València se desplazó al lugar, por la sensibilidad del edificio afectado, aunque el humo no llegó a entrar en las dependencias del centro sanitario y no hubo ni personas afectadas ni mobiliario calcinado.