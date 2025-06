El Constitucional avala que los tránsfugas decidan mociones de censura en plena crisis política

Ofelia Rey, tránsfuga del PSdeG, logró ser alcaldesa de Silleda en el 2009 al oponerse a la socialista Paula Fernández. MARCOS MÍGUEZ

El Tribunal Constitucional (TC) emitió el lunes una sentencia que elimina el quorum reforzado en las mociones de censura con concejales tránsfugas. El dictamen considera inconstitucional un párrafo del artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incrementaba la mayoría necesaria para que la moción tuviese éxito en un número equivalente al de concejales tránsfugas. Así, la norma dejaba sin valor el voto de esos ediles.

El asunto proviene del 2022, pero el fallo y sus consecuencias se manifestarán a partir de su próxima publicación en el BOE, cuando quedan menos de dos años para las municipales y en plena convulsión política por los casos de presunta corrupción que afectan al Partido Socialista y al Gobierno central.

El fallo es consecuencia de una cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el caso de Arredondo, donde la normativa anulada imposibilitó plantear una moción.

El Constitucional reconoce la «necesidad» e «idoneidad» de aplicar medidas para controlar el transfuguismo, pero considera que la citada limitación es «desproporcionada» y suponía que en algunos municipios resultase imposible por completo hacer una moción de censura, que es una «fórmula de control político» reconocida por la ley.

La sentencia era previsible, porque el Constitucional ya había marcado doctrina en un dictamen del 2017 que eliminó otro inciso que también restringía de forma desproporcionada las facultades de los concejales.

Los partidos son prudentes al valorar la sentencia. El PPdeG y el PSdeG manifestaron su respeto por la decisión del tribunal. Los populares añadieron que las mociones, «aínda que se trata de situacións normalmente excepcionais, a Xustiza agora as avala e fundamenta a súa decisión nun reforzo dos principios democráticos». Los socialistas afirmaron que seguirán «traballando no marco establecido polo Pacto Estatal de Antitransfuguismo apostando por adaptar toda a normativa ao contido recollido nel, así como aos preceptos establecidos polo TC co fin de que poida ter cabida no marco constitucional».

Para el BNG, la decisión es «coherente» con anteriores resoluciones del TC. Más allá del dictamen, el Bloque defiende los principios del Pacto Antitransfuguismo para que acritudes «moitas veces espurias non poidan subverter a vontade popular».

A su juicio «as actas deben corresponder ás candidaturas que se presentan ás eleccións», y plantean reforzar la normativa para impedir el transfuguismo.

Dos días después de que se conociese la sentencia, el miércoles, se anunció una moción de censura del PP contra el PSOE en Malagón (Ciudad Real). Aunque participa un tránsfuga socialista, la operación no está vinculada al cambio legal, porque el regidor pertenece al partido independiente Somos Malagón, pero sí hubiese sido inviable si se mantuviese el texto anterior al 2017.

Un escenario ya convulso

En privado, representantes de todos los partidos esperan que la sentencia tenga impacto, y más en el escenario actual. «Va a ser un chorreo», señaló el miércoles un parlamentario gallego con amplia experiencia municipal.

En Galicia se han efectuado cinco mociones de censura en dos años, aunque en total hubo 24 cambios de alcalde por distintos motivos. Más de 250.000 gallegos han tenido más de un alcalde desde el 2023. Esa cifra supera la de todo el mandato 2019-2023 y probablemente crecerá a medida que se acerquen las elecciones.