El PP pide a Armengol en un escrito que frene la indemnización a Cerdán como exdiputado

Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El PP ha registrado este sábado una solicitud a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que busque una fórmula que permita «paralizar» la indemnización solicitada por Santos Cerdán como exdiputado del PSOE, ya que los ciudadanos no entenderían que la recibiera un político investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

El escrito ha sido registrado por el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado y en el mismo su partido demanda a Armengol que de, acuerdo con los servicios jurídicos de la Cámara, busque la fórmula que permita paralizar el abono de esta percepción ya que Cerdán la solicitó el mismo día en el que fue citado por el Tribunal Supremo. «Las indemnizaciones por cese están pensadas para facilitar la reintegración en la actividad económica privada de personas que han pasado varios años de sus vidas apartadas de sus actividades profesionales por su dedicación al servicio público», argumenta el PP.

A renglón seguido, añade que «los hechos que el Tribunal Supremo investiga alrededor del ex diputado Santos Cerdán sugieren que sus años en el Congreso de los Diputados no estuvieron dedicados al servicio público sino, por el contrario, a servirse de fondos públicos para obtener beneficios privados». Por ello, el PP remarca que no ve «razonable» que el Congreso abone, con cargo al erario público, dicho abono y considera que, en todo caso, Cerdán «debería ser quien indemnice al erario público por los presuntos fondos defraudados»