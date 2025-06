El Juzgado Decano de Madrid asume las diligencias previas a Leire Díez

El empresario Víctor de Aldama conversa con la exmilitante del PSOE Leire Díez, durante la rueda de prensa de la exconcejala en un hotel de Madrid. Carlos Luján | EUROPAPRESS

Las diligencias previas para investigar si la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exmagistrado y letrado José Luis Sáenz de Tejada maniobraron para interceder en el caso judicial de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— se llevarán a cabo finalmente desde Madrid y no desde Badajoz, donde el Juzgado de Instrucción número 2 pacense había aceptado inicialmente una denuncia de la asociación ultra Hazte Oír. Tanto la primera instancia pacense como la Fiscalía coinciden en que el juzgado no cuenta con competencias territoriales para investigar la intervención o no de los dos denunciados, por lo que el tribunal extremeño trasladó este expediente al Juzgado Decano de Madrid.

Fue este miércoles cuando el juez instructor Emilio García Cacho aceptó iniciar las diligencias, al considerar que «es procedente incoar diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación». La denuncia de Hazte Oír incluye una añadidura clave para García Cacho: un audio enviado por Sáenz de Tejada a Díez —publicado por Libertad Digital— en el que le hace saber que ya le había enviado la documentación para lo que, presumiblemente, se entiende que resultó ser su petición infructuosa de presentarse como acusación particular en el juicio del hermano de Sánchez y su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.

«Está la Beatriz Biedma»

«Está toda la organización; está la Beatriz Biedma [jueza instructora del proceso judicial de David Sánchez], por supuesto», añadía en el citado audio el hoy letrado —el Supremo lo expulsó de la carrera judicial en el 2022 tras ser condenado por un delito de violencia de género—, que después de ver rechazada su petición optó por recusar, también sin éxito, a la jueza Biedma. Entonces, aludió a que el primer rechazo se debía a una «enemistad manifiesta» entre la jueza y él.

No es el único eco reciente de las sospechas sobre los presuntos movimientos de Leire Díez para interceder en casos judiciales que afectaban a su partido. El Consejo Fiscal amparó por unanimidad a la fiscala de la Audiencia Nacional Rosana Lledó. Ella misma lo solicitó, después de que su nombre apareciera en un audio, publicado por La Razón, en el que le dice al empresario Javier Pérez Dolset que tiene contactos para poder hablar con la fiscala. «A ver, solo te voy a dar una pista. Ya tenemos quien hable con Rosana. Esto sí, porque lo he cerrado ahora. Ya tenemos quien hable con Rosana. Lo acabo de cerrar», le aclara la también exconcejala de Vega de Pas a Dolset.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que Lledó se sintió perjudicada después de que su nombre apareciese de esa forma en los audios al considerar que se vulneró su profesionalidad. Las citadas fuentes, destacan la rigurosidad, la seriedad y la profesionalidad de Rosana Lledó.